26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

Тюменец сломал знакомому челюсть и ребра за оскорбление покойного отца

© Служба новостей «URA.RU»
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Парня приговорили к году лишения свободы условно
Парня приговорили к году лишения свободы условно Фото:

Житель Викуловского района (Тюменская область) избил знакомого и сломал ему ребра и челюсть, так как последний нелестно высказался о покойном отце нападавшего. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Белобородов посетил знакомого Ивана, где вместе с другим приятелем распивал спиртные напитки. Вскоре к ним присоединился Павел, с которым у Белобородова был конфликт. Во время застолья Павел неосторожно высказался о покойном отце Алексея, что привело к драке, в ходе которой Белобородов нанес удары по лицу Павла. Тот упал, потерял сознание, и Алексей продолжил нападение, ударяя ногами и стулом. В результате побоев Павел получил перелом нижней челюсти и ребра», — рассказали в пресс-службе.

В суде молодой человек 2006 года рождения признал свою вину. Его приговорили к году лишения свободы условно, а также запретили менять место жительства и учебы без уведомления спецоргана.

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Житель Викуловского района (Тюменская область) избил знакомого и сломал ему ребра и челюсть, так как последний нелестно высказался о покойном отце нападавшего. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Белобородов посетил знакомого Ивана, где вместе с другим приятелем распивал спиртные напитки. Вскоре к ним присоединился Павел, с которым у Белобородова был конфликт. Во время застолья Павел неосторожно высказался о покойном отце Алексея, что привело к драке, в ходе которой Белобородов нанес удары по лицу Павла. Тот упал, потерял сознание, и Алексей продолжил нападение, ударяя ногами и стулом. В результате побоев Павел получил перелом нижней челюсти и ребра», — рассказали в пресс-службе. В суде молодой человек 2006 года рождения признал свою вину. Его приговорили к году лишения свободы условно, а также запретили менять место жительства и учебы без уведомления спецоргана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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