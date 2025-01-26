Тюменец сломал знакомому челюсть и ребра за оскорбление покойного отца

Житель Викуловского района (Тюменская область) избил знакомого и сломал ему ребра и челюсть, так как последний нелестно высказался о покойном отце нападавшего. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Белобородов посетил знакомого Ивана, где вместе с другим приятелем распивал спиртные напитки. Вскоре к ним присоединился Павел, с которым у Белобородова был конфликт. Во время застолья Павел неосторожно высказался о покойном отце Алексея, что привело к драке, в ходе которой Белобородов нанес удары по лицу Павла. Тот упал, потерял сознание, и Алексей продолжил нападение, ударяя ногами и стулом. В результате побоев Павел получил перелом нижней челюсти и ребра», — рассказали в пресс-службе.
В суде молодой человек 2006 года рождения признал свою вину. Его приговорили к году лишения свободы условно, а также запретили менять место жительства и учебы без уведомления спецоргана.
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