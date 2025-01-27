Самые крупные катки расположены на набережной, Цветном бульваре и Тюменской слободе
В Тюмени практически во всех микрорайонах города работают катки, самые крупные расположены на Цветном бульваре, набережной и в Тюменской слободе. Где в городе можно покататься на конках — в материале URA.RU.
Как указано на сайте фабрикаволшебства.рф, взять напрокат коньки можно возле моста Влюбленных, у «Конторы пароходства», на Цветном бульваре, в экопарке Затюменском, на катке «Сердце Тюмени», базе отдыха «Верхний Бор», пруду Лесном. Стоимость начинается от 300 рублей.
Кроме того, катки расположены по следующим адресам:
- сквер Льва Ровнина;
- сквер Юности;
- Бабарынка, 16Б;
- Московский тракт, 121;
- Энергетиков, 45а;
- пруд Южный;
- Малышева, 22;
- Пермякова, 34;
- Республики, 248;
- Чернышевского, 2б;
- Авторемонтная, 21;
- Тимофея Чаркова, 33;
- Вербная, 1;
- Комбинатская, 36;
- Д. Бедного, 104/2.
Десятки катков расположены в тюменских районах.
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