Где в Тюмени покататься на коньках. Список

В Тюмени стоимость проката коньков начинается от 300 рублей
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Самые крупные катки расположены на набережной, Цветном бульваре и Тюменской слободе
Самые крупные катки расположены на набережной, Цветном бульваре и Тюменской слободе Фото:

В Тюмени практически во всех микрорайонах города работают катки, самые крупные расположены на Цветном бульваре, набережной и в Тюменской слободе. Где в городе можно покататься на конках — в материале URA.RU.

Как указано на сайте фабрикаволшебства.рф, взять напрокат коньки можно возле моста Влюбленных, у «Конторы пароходства», на Цветном бульваре, в экопарке Затюменском, на катке «Сердце Тюмени», базе отдыха «Верхний Бор», пруду Лесном. Стоимость начинается от 300 рублей.

Кроме того, катки расположены по следующим адресам:

  • сквер Льва Ровнина;
  • сквер Юности;
  • Бабарынка, 16Б;
  • Московский тракт, 121;
  • Энергетиков, 45а;
  • пруд Южный;
  • Малышева, 22;
  • Пермякова, 34;
  • Республики, 248;
  • Чернышевского, 2б;
  • Авторемонтная, 21;
  • Тимофея Чаркова, 33;
  • Вербная, 1;
  • Комбинатская, 36;
  • Д. Бедного, 104/2.
Десятки катков расположены в тюменских районах.
Десятки катков расположены в тюменских районах.
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В Тюмени практически во всех микрорайонах города работают катки, самые крупные расположены на Цветном бульваре, набережной и в Тюменской слободе. Где в городе можно покататься на конках — в материале URA.RU. Как указано на сайте фабрикаволшебства.рф, взять напрокат коньки можно возле моста Влюбленных, у «Конторы пароходства», на Цветном бульваре, в экопарке Затюменском, на катке «Сердце Тюмени», базе отдыха «Верхний Бор», пруду Лесном. Стоимость начинается от 300 рублей. Кроме того, катки расположены по следующим адресам:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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