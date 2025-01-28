В Екатеринбурге в столовой школы №25 для детей составили современный рацион питания, в который входят бургеры, паста, рис по-турецки и маффины. О том, как питаются школьники в поселке Мичуринском (Академический район) — в материале URA.RU.
В школе учатся около трех тысяч детей, есть два зала для питания, которые обслуживает ООО «Каскад». Один из них рассчитан на 300 человек. Для учеников 9-11 классов есть и кафе: они могут взять подносы и самостоятельно выбрать еду, а затем пообедать. «Рацион приближен к тому, что любят подростки, но вся еда безопасная — с учетом нормы белков, жиров и углеводов», — сказала директор школы Ольга Добычина. По ее словам, в меню нередко появляются гамбургеры, паста, маффины и рис по-турецки.
«Когда наши старшеклассники обедают с учителями, во время учебы им становится легче в неформальной обстановке решать различные вопросы и даже конфликтные ситуации. У ребят есть выбор, как и где он хочет питаться, а на витрине они могут посмотреть на „контрольное блюдо“, пробы которого ежедневно сдаются в Роспотребнадзор», — поделилась Добычина, отметив, что качество проверяет и родительский комитет.
По словам директора, кафе в школе предложили создать сами школьники, а в 2022 году с этим проектом столовая заняла второе место в конкурсе «Лучшая школьная столовая». Ежедневно классные руководители у учеников средней школы спрашивают пожелания насчет питания на следующий день, а затем дистанционно подают заявку.
Например, 28 января школьники могли пообедать свининой в кисло-сладком соусе, картофельными дольками, брокколи и фрикадельками в сливочно-чесночном соусе. «При разработке меню мы учитываем современные тенденции. В последнее время сложно найти качественную продукцию, чтобы она была без химии, но при этом понравилась детям. <…> Мы хотим превратить правильное питание в тренд», — рассказал шеф-повар Артем Хазиев.
Как рассказал журналистам ученик девятого класса, его любимое блюдо в столовой — запеканка и сырники, а у девушки из десятого — «фирменная» паста с курицей. «Ежегодно мы выбираем поставщиков на конкурсной основе. В последние три года мы сотрудничаем с „Каскадом“», — отметила Добычина. Директор оператора питания Наталья Елькина сообщила URA.RU, что у компании 30 контрактов с местными школами, одна из них — в Березовском.
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