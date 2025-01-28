Гамбургеры и паста: чем кормят детей в крупной школе Екатеринбурга. Фото, видео

В Екатеринбургской школе №25 детей кормят бургерами, пастой и маффинами

28 января 2025 в 16:17 Размер текста - 17 +

Меню в школе разрабатывается с учетом современных трендов Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге в столовой школы №25 для детей составили современный рацион питания, в который входят бургеры, паста, рис по-турецки и маффины. О том, как питаются школьники в поселке Мичуринском (Академический район) — в материале URA.RU. Поставщик питания в школе №25 — ООО «Каскад» Фото: Размик Закарян © URA.RU В школе учатся около трех тысяч детей, есть два зала для питания, которые обслуживает ООО «Каскад». Один из них рассчитан на 300 человек. Для учеников 9-11 классов есть и кафе: они могут взять подносы и самостоятельно выбрать еду, а затем пообедать. «Рацион приближен к тому, что любят подростки, но вся еда безопасная — с учетом нормы белков, жиров и углеводов», — сказала директор школы Ольга Добычина. По ее словам, в меню нередко появляются гамбургеры, паста, маффины и рис по-турецки. «Когда наши старшеклассники обедают с учителями, во время учебы им становится легче в неформальной обстановке решать различные вопросы и даже конфликтные ситуации. У ребят есть выбор, как и где он хочет питаться, а на витрине они могут посмотреть на „контрольное блюдо“, пробы которого ежедневно сдаются в Роспотребнадзор», — поделилась Добычина, отметив, что качество проверяет и родительский комитет. По словам директора, кафе в школе предложили создать сами школьники, а в 2022 году с этим проектом столовая заняла второе место в конкурсе «Лучшая школьная столовая». Ежедневно классные руководители у учеников средней школы спрашивают пожелания насчет питания на следующий день, а затем дистанционно подают заявку. Старшеклассники могут самостоятельно выбирать еду, а затем обедать в кафе Фото: Размик Закарян © URA.RU Например, 28 января школьники могли пообедать свининой в кисло-сладком соусе, картофельными дольками, брокколи и фрикадельками в сливочно-чесночном соусе. «При разработке меню мы учитываем современные тенденции. В последнее время сложно найти качественную продукцию, чтобы она была без химии, но при этом понравилась детям. <…> Мы хотим превратить правильное питание в тренд», — рассказал шеф-повар Артем Хазиев. Как рассказал журналистам ученик девятого класса, его любимое блюдо в столовой — запеканка и сырники, а у девушки из десятого — «фирменная» паста с курицей. «Ежегодно мы выбираем поставщиков на конкурсной основе. В последние три года мы сотрудничаем с „Каскадом“», — отметила Добычина. Директор оператора питания Наталья Елькина сообщила URA.RU, что у компании 30 контрактов с местными школами, одна из них — в Березовском. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в столовой школы №25 для детей составили современный рацион питания, в который входят бургеры, паста, рис по-турецки и маффины. О том, как питаются школьники в поселке Мичуринском (Академический район) — в материале URA.RU. В школе учатся около трех тысяч детей, есть два зала для питания, которые обслуживает ООО «Каскад». Один из них рассчитан на 300 человек. Для учеников 9-11 классов есть и кафе: они могут взять подносы и самостоятельно выбрать еду, а затем пообедать. «Рацион приближен к тому, что любят подростки, но вся еда безопасная — с учетом нормы белков, жиров и углеводов», — сказала директор школы Ольга Добычина. По ее словам, в меню нередко появляются гамбургеры, паста, маффины и рис по-турецки. «Когда наши старшеклассники обедают с учителями, во время учебы им становится легче в неформальной обстановке решать различные вопросы и даже конфликтные ситуации. У ребят есть выбор, как и где он хочет питаться, а на витрине они могут посмотреть на „контрольное блюдо“, пробы которого ежедневно сдаются в Роспотребнадзор», — поделилась Добычина, отметив, что качество проверяет и родительский комитет. По словам директора, кафе в школе предложили создать сами школьники, а в 2022 году с этим проектом столовая заняла второе место в конкурсе «Лучшая школьная столовая». Ежедневно классные руководители у учеников средней школы спрашивают пожелания насчет питания на следующий день, а затем дистанционно подают заявку. Например, 28 января школьники могли пообедать свининой в кисло-сладком соусе, картофельными дольками, брокколи и фрикадельками в сливочно-чесночном соусе. «При разработке меню мы учитываем современные тенденции. В последнее время сложно найти качественную продукцию, чтобы она была без химии, но при этом понравилась детям. <…> Мы хотим превратить правильное питание в тренд», — рассказал шеф-повар Артем Хазиев. Как рассказал журналистам ученик девятого класса, его любимое блюдо в столовой — запеканка и сырники, а у девушки из десятого — «фирменная» паста с курицей. «Ежегодно мы выбираем поставщиков на конкурсной основе. В последние три года мы сотрудничаем с „Каскадом“», — отметила Добычина. Директор оператора питания Наталья Елькина сообщила URA.RU, что у компании 30 контрактов с местными школами, одна из них — в Березовском.