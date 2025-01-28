Россиянам разрешат извещать о ДТП простым способом

Госдума одобрила законопроект, который подразумевает возможность оформления страховщиками электронного извещения о ДТП через портал «Госуслуг». Документ инициирован российским правительством.
«Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который позволит страховщикам оформлять электронное извещение о ДТП по европротоколу», — передает ТАСС. Отмечается, что подобная процедура будет производиться через «Госуслуги».
Государственная дума одобрила законопроект, представленный правительством РФ, который подразумевает возможность оформления страховщиками электронного извещения о дорожно-транспортных происшествиях по европротоколу через интеграцию с порталом «Госуслуги». Закон был принят одновременно во втором и третьем чтениях.
Законопроект вводит возможность использования сервиса «Госуслуги.Авто» для регистрации ДТП по европротоколу, что позволит водителям регистрировать аварии без присутствия полицейских. Данный шаг является частью национальной стратегии «Цифровая экономика» и направлен на облегчение данной процедуры для владельцев транспортных средств. Электронное извещение можно будет составить по форме, которая была установлена Банком России. Для этого будет использоваться как «Госуслуги», так и информационные системы страховщиков, подключенные к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), передает деловое издание «Взгляд».
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