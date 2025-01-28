Россиянам разрешат извещать о ДТП простым способом

Госдума приняла закон об оформлении извещений о ДТП через «Госуслуги»
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В РФ разрешили оформлять извещения о ДТП через «Госуслуги»
В РФ разрешили оформлять извещения о ДТП через «Госуслуги» Фото:

Госдума одобрила законопроект, который подразумевает возможность оформления страховщиками электронного извещения о ДТП через портал «Госуслуг». Документ инициирован российским правительством. 

«Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который позволит страховщикам оформлять электронное извещение о ДТП по европротоколу», — передает ТАСС. Отмечается, что подобная процедура будет производиться через «Госуслуги». 

Государственная дума одобрила законопроект, представленный правительством РФ, который подразумевает возможность оформления страховщиками электронного извещения о дорожно-транспортных происшествиях по европротоколу через интеграцию с порталом «Госуслуги». Закон был принят одновременно во втором и третьем чтениях.

Законопроект вводит возможность использования сервиса «Госуслуги.Авто» для регистрации ДТП по европротоколу, что позволит водителям регистрировать аварии без присутствия полицейских. Данный шаг является частью национальной стратегии «Цифровая экономика» и направлен на облегчение данной процедуры для владельцев транспортных средств. Электронное извещение можно будет составить по форме, которая была установлена Банком России. Для этого будет использоваться как «Госуслуги», так и информационные системы страховщиков, подключенные к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), передает деловое издание «Взгляд». 

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Госдума одобрила законопроект, который подразумевает возможность оформления страховщиками электронного извещения о ДТП через портал «Госуслуг». Документ инициирован российским правительством.  «Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который позволит страховщикам оформлять электронное извещение о ДТП по европротоколу», — передает ТАСС. Отмечается, что подобная процедура будет производиться через «Госуслуги».  Государственная дума одобрила законопроект, представленный правительством РФ, который подразумевает возможность оформления страховщиками электронного извещения о дорожно-транспортных происшествиях по европротоколу через интеграцию с порталом «Госуслуги». Закон был принят одновременно во втором и третьем чтениях. Законопроект вводит возможность использования сервиса «Госуслуги.Авто» для регистрации ДТП по европротоколу, что позволит водителям регистрировать аварии без присутствия полицейских. Данный шаг является частью национальной стратегии «Цифровая экономика» и направлен на облегчение данной процедуры для владельцев транспортных средств. Электронное извещение можно будет составить по форме, которая была установлена Банком России. Для этого будет использоваться как «Госуслуги», так и информационные системы страховщиков, подключенные к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), передает деловое издание «Взгляд». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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