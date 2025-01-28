28 января 2025

Тюменцев с самого утра накроет снегопадом

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцев ждет пасмурный и снежный день
Тюменцев ждет пасмурный и снежный день Фото:

В Тюмени 29 января температура воздуха будет достигать до -12 градусов. Весь день ожидается пасмурная погода и снегопад, сообщает Обь-Иртышское УГМС.

«В Тюмени 29 января температура наружного воздуха составит от -10 до -12 градусов. Пасмурно, слабый снег, непрерывный», — написано на сайте.

Порывы ветра будут варьироваться в пределах 3 метров в секунду. Влажность воздуха составит 87%.

Актировка в Тюмени

В столице региона 29 января для учеников первой смены занятия в школах не отменяются. Температурный режим соответствует норме и позволяет посещать занятия.

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В Тюмени 29 января температура воздуха будет достигать до -12 градусов. Весь день ожидается пасмурная погода и снегопад, сообщает Обь-Иртышское УГМС. «В Тюмени 29 января температура наружного воздуха составит от -10 до -12 градусов. Пасмурно, слабый снег, непрерывный», — написано на сайте. Порывы ветра будут варьироваться в пределах 3 метров в секунду. Влажность воздуха составит 87%. Актировка в Тюмени В столице региона 29 января для учеников первой смены занятия в школах не отменяются. Температурный режим соответствует норме и позволяет посещать занятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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