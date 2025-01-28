Тюменцев с самого утра накроет снегопадом

Тюменцев ждет пасмурный и снежный день
В Тюмени 29 января температура воздуха будет достигать до -12 градусов. Весь день ожидается пасмурная погода и снегопад, сообщает Обь-Иртышское УГМС.
«В Тюмени 29 января температура наружного воздуха составит от -10 до -12 градусов. Пасмурно, слабый снег, непрерывный», — написано на сайте.
Порывы ветра будут варьироваться в пределах 3 метров в секунду. Влажность воздуха составит 87%.
Актировка в Тюмени
В столице региона 29 января для учеников первой смены занятия в школах не отменяются. Температурный режим соответствует норме и позволяет посещать занятия.
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