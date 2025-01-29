Президент РФ Владимир Путин приступит к переговорам по Украине, обладая сильной верой в победу своей армии. Об этом пишет британское издание Spectator.
«Владимир Путин пойдет на переговоры по решению конфликта на Украине с полной уверенностью в победе российской армии», — говорится в материале издания. Такая решимость президента России, по мнению авторов статьи, основана на текущем успешном наступлении российских войск, которые продолжают устанавливать контроль над все новыми населенными пунктами. При этом украинская армия ослаблена нехваткой бойцов.
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что отсутствие мирных переговоров до лета 2025 года может поставить под угрозу существование Украины. Автор материала отмечает, что с затягиванием конфликта у украинских военных растет желание закончить боевые действия, что усиливает уверенность Путина.
В офисе украинского лидера Владимира Зеленского надеются обсудить стратегии мирных переговоров с новым президентом США Дональдом Трампом перед его встречей с Владимиром Путиным. Трамп подчеркивает, что его переговоры с президентом РФ помогут определить дальнейшие шаги в отношениях между США и Россией. Британский аналитик Александр Меркурис считает, что США намерены исключить Евросоюз и Киев из переговоров, чтобы достичь более продуктивных результатов, передает «Ридус».
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