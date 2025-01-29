Власти Пермского края раскрыли план по усилению экономики региона до 2035 года

Власти Пермского края подготовили план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития региона. Она представлена на выездном заседании правительства в Соликамске в среду 29 января и рассчитана на период до 2035 года. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что задачи стратегии должны быть реализованы в полном объеме, а не оставаться «только на бумаге».
«В стратегии заложены амбициозные задачи, которые отвечают на вопрос, какие отрасли для нас являются приоритетными. Подчеркну, документ составлен с учетом целей национальных и региональных проектов», — отметил Махонин.
Документ направлен на достижение ключевых целей по различным направлениям, в том числе развитие человеческого капитала, диверсификация экономики и поддержка креативных индустрий. Он включает в себя предложения от различных органов госвласти и коммерческих организаций.
По словам первого замминистра экономразвития края Надежды Трусовой, план предусматривает «конкретные мероприятия» для достижения 28 целевых показателей. К примеру, направление «Человеческий капитал» предусматривает целый комплекс мероприятий по строительству и реконструкции объектов соцсферы, финансовую поддержку семей с детьми, подготовку и поддержку кадров.
План по направлению «Креативная экономика» подразумевает оказание различных мер поддержки предпринимателей, работающим в сфере креативных индустрий. А мероприятия в рамках направления «Туризм и индустрия гостеприимства» призваны развивать туризм и туристскую инфраструктуру. Ожидается, что данные инициативы значительно повысят качество жизни населения и экономическую привлекательность региона, заключают в краевом правительстве.
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