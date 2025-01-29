И речь не про политику, архивное фото
Глава салехардского отделения КПРФ в ЯНАО Александр Ламдо показал распорядок своего спортивного дня. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Набираю мышечную массу. Год не ходил в тренажерный зал», — сообщил Ламдо под видео. Главный коммунист окружной столицы работает учителем физкультуры в одной из школ.
Ранее URA.RU сообщало, что ямальские коммунисты разработали план, согласно которому действующая депутат заксобрания и лидер реготделения КПРФ Елена Кукушкина сможет передать мандат в заксобрании соратникам. Туда будут проводить более амбициозных членов партии.
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