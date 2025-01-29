29 января 2025

Ямальский коммунист набирает вес перед выборами, качая мышечную массу. Видео

Член КПРФ в ЯНАО Александр Ламдо показал распорядок своего дня
© Служба новостей «URA.RU»
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И речь не про политику, архивное фото
И речь не про политику, архивное фото Фото:

Глава салехардского отделения КПРФ в ЯНАО Александр Ламдо показал распорядок своего спортивного дня. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Набираю мышечную массу. Год не ходил в тренажерный зал», — сообщил Ламдо под видео. Главный коммунист окружной столицы работает учителем физкультуры в одной из школ.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальские коммунисты разработали план, согласно которому действующая депутат заксобрания и лидер реготделения КПРФ Елена Кукушкина сможет передать мандат в заксобрании соратникам. Туда будут проводить более амбициозных членов партии.

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Глава салехардского отделения КПРФ в ЯНАО Александр Ламдо показал распорядок своего спортивного дня. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Набираю мышечную массу. Год не ходил в тренажерный зал», — сообщил Ламдо под видео. Главный коммунист окружной столицы работает учителем физкультуры в одной из школ. Ранее URA.RU сообщало, что ямальские коммунисты разработали план, согласно которому действующая депутат заксобрания и лидер реготделения КПРФ Елена Кукушкина сможет передать мандат в заксобрании соратникам. Туда будут проводить более амбициозных членов партии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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