В США разочаровались «кровопролитной» авантюрой экс-президента страны Джо Байдена, которая была направлена на сплочение западных государств против российской стороны в украинском конфликте. Об этом сообщил проректор Дипломатической академии МИД России Олег Карпович.
«Белый дом задается вполне логичным вопросом о целесообразности поддержания на плаву украинского проекта, все меньше интересующего американских граждан. А ведь именно эта кровопролитная авантюра, по замыслу Байдена, должна была сплотить западный лагерь вокруг образа общего врага в лице России», — заявил Карпович. Его слова привод telegram-канал МИД РФ.
Олег Карпович добавил, что в этой ситуации ставится под сомнение концепция «войны за будущее мировой демократии». В течение трех лет ее курировала администрация Байдена.
При этом нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что за несколько месяцев завершит украинский конфликт. Так, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сообщил, что примерные даты переговоров между Россией, Украиной и Штатами могут быть назначены на апрель-май 2025 года. По его словам, к этому моменту Киев может ослабит свои позиции на фронте, что в какой-то степени повлияет на динамику переговоров.
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