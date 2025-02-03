Путин принял меры для повышения собираемости взносов за капремонт

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение собираемости взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах, где средства аккумулируются на специальных счетах. Предельный уровень поступлений взносов увеличен с 50% до 60%.
«Законом повышается предельный размер фактических поступлений взносов на специальные счета для капитального ремонта с 50% до 60%», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Следовательно, если уровень собираемости не сможет достичь установленных величин, владельцам помещений придется погасить свою задолженность в течение пяти месяцев. Если это требование не будет выполнено, процесс формирования фонда капитального ремонта будет изменен: деньги перестанут размещаться на специальных счетах и начнут поступать на счета регионального оператора.
Ранее Государственная Дума Российской Федерации на прошедших втором и третьем чтениях одобрила законопроект, регулирующий взносы на капитальный ремонт. Минимальный порог сбора взносов на капремонт в многоквартирных домах был повышен. Изменения затрагивают дома, где средства на капремонт формируются на специализированных счетах
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