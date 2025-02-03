Путин принял меры для повышения собираемости взносов за капремонт

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Предельный размер взносов на капремонт повышается с 50% до 60%
Предельный размер взносов на капремонт повышается с 50% до 60% Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение собираемости взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах, где средства аккумулируются на специальных счетах. Предельный уровень поступлений взносов увеличен с 50% до 60%.

«Законом повышается предельный размер фактических поступлений взносов на специальные счета для капитального ремонта с 50% до 60%», — говорится в  документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Следовательно, если уровень собираемости не сможет достичь установленных величин, владельцам помещений придется погасить свою задолженность в течение пяти месяцев. Если это требование не будет выполнено, процесс формирования фонда капитального ремонта будет изменен: деньги перестанут размещаться на специальных счетах и начнут поступать на счета регионального оператора.

Ранее Государственная Дума Российской Федерации на прошедших втором и третьем чтениях одобрила законопроект, регулирующий взносы на капитальный ремонт. Минимальный порог сбора взносов на капремонт в многоквартирных домах был повышен.  Изменения затрагивают дома, где средства на капремонт формируются на специализированных счетах

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Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение собираемости взносов за капитальный ремонт в многоквартирных домах, где средства аккумулируются на специальных счетах. Предельный уровень поступлений взносов увеличен с 50% до 60%. «Законом повышается предельный размер фактических поступлений взносов на специальные счета для капитального ремонта с 50% до 60%», — говорится в  документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Следовательно, если уровень собираемости не сможет достичь установленных величин, владельцам помещений придется погасить свою задолженность в течение пяти месяцев. Если это требование не будет выполнено, процесс формирования фонда капитального ремонта будет изменен: деньги перестанут размещаться на специальных счетах и начнут поступать на счета регионального оператора. Ранее Государственная Дума Российской Федерации на прошедших втором и третьем чтениях одобрила законопроект, регулирующий взносы на капитальный ремонт. Минимальный порог сбора взносов на капремонт в многоквартирных домах был повышен.  Изменения затрагивают дома, где средства на капремонт формируются на специализированных счетах
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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