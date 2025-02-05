Зеленский допустил обрушение фронта для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не хотел бы даже думать о том, что будет с Украиной в случае прекращения поддержки со стороны США. По его словам, без американской помощи ВСУ ждет обрушение фронта.
«Это точно ударит по нашей мощи. Удержим ли мы [фронт], я не уверен», — заявил Зеленский в интервью агентство УНИАН, комментируя прекращение помощи со стороны США.
При этом Зеленский выразил благодарность Соединённым Штатам за продолжающуюся поддержку, однако отметил, что обсуждать новые пакеты помощи сейчас ещё преждевременно. Он также высказал надежду на возможность «встреч и звонков» с командой президента США Дональда Трампа.
Ранее украинский президент упрекнул США в дальнейшей потере территорий Украины. Он уточнил, что не стал бы поднимать тему поддержки США, но его вынудило заявление Вашингтона, что Киев за время СВО получил 200 млрд долларов на поддержку армии и прочие нужды. Зеленский заявил, что большее количество средств «куда-то исчезло».
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