«ВкусВилл» запускает в Петербурге ночные магазины без продавцов

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В магазинах установят магнитные замки на холодильниках
В магазинах установят магнитные замки на холодильниках Фото:

Торговая сеть «ВкусВилл» представила новый формат магазинов в Санкт-Петербурге. Теперь покупатели могут посещать магазины сети и в ночное время, используя QR-код для доступа. Это стало возможным благодаря внедрению системы обслуживания без продавца, которая уже успешно функционирует в Москве и Московской области.

«В основе работы магазина — базовые технические и программные инструменты. На входную дверь в магазине устанавливается магнитный замок с планшетом. С утра и до 21:00-22:00 магазин работает в стандартном режиме. Потом кассир покидает объект и на ночное время активирует магнитный замок», — рассказали в пресс-службе «ВкусВилла», пишет «Деловой Петербург».

Особое внимание будет уделено продаже алкогольной продукции. В магазинах установят магнитные замки на холодильниках, что предотвратит доступ к алкогольным напиткам во время работы магазина без продавцов. По данным пресс-службы ретейлера, внедрение ночного режима работы в Москве и области привело к увеличению выручки на более чем 7%. Особенно заметен рост продаж в категориях напитков и кулинарии. При этом отсутствие продавцов не повлияло на уровень невыясненных потерь товаров.

Первые три магазина без продавцов откроются на Планерной улице, проспекте Маршала Блюхера и Орлово-Денисовском проспекте. Ожидается, что новый формат привлечет больше покупателей.

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Торговая сеть «ВкусВилл» представила новый формат магазинов в Санкт-Петербурге. Теперь покупатели могут посещать магазины сети и в ночное время, используя QR-код для доступа. Это стало возможным благодаря внедрению системы обслуживания без продавца, которая уже успешно функционирует в Москве и Московской области. «В основе работы магазина — базовые технические и программные инструменты. На входную дверь в магазине устанавливается магнитный замок с планшетом. С утра и до 21:00-22:00 магазин работает в стандартном режиме. Потом кассир покидает объект и на ночное время активирует магнитный замок», — рассказали в пресс-службе «ВкусВилла», пишет «Деловой Петербург». Особое внимание будет уделено продаже алкогольной продукции. В магазинах установят магнитные замки на холодильниках, что предотвратит доступ к алкогольным напиткам во время работы магазина без продавцов. По данным пресс-службы ретейлера, внедрение ночного режима работы в Москве и области привело к увеличению выручки на более чем 7%. Особенно заметен рост продаж в категориях напитков и кулинарии. При этом отсутствие продавцов не повлияло на уровень невыясненных потерь товаров. Первые три магазина без продавцов откроются на Планерной улице, проспекте Маршала Блюхера и Орлово-Денисовском проспекте. Ожидается, что новый формат привлечет больше покупателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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