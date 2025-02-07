Военные проведут антипаводковые взрывы на реках Челябинской области

В Челябинской области в 2025 году военные проведут взрывные работы на реках региона, чтобы ослабить паводок и снизить риск подтопления населенных пунктов. Об этом сообщили на заседании рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС), сообщили в пресс-службе минбезопасности области.
«Основной темой обсуждения стала подготовка к весеннему паводку и профилактика ландшафтных пожаров. Министр общественной безопасности Александр Гриб представил доклад о мерах минимизацию рисков и обеспечении безопасности жителей региона. Одним из ключевых решений стало привлечение сил Центрального военного округа для взрывных работ с целью предотвращения паводковых угроз в 2025 году», — сообщили в пресс-службе.
Помимо привлечения военных, особое внимание уделят проверке состояния гидротехнических сооружений. Также власти планируют усилить противопожарную защиту территорий, закупив спецтехнику, включая мотопомпы и пожарные рукава. Кроме того, пройдет плановая проверка систем оповещения населения.
В прошлом году лед взрывали на реке Нижний Тогузак в поселке Варна. Антипаводковые работы проходили также и в Ашинском районе.
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