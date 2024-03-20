Реки в Челябинской области начали готовить к паводкам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, для этого специалисты из Министерства обороны РФ начали взрывать лед.
«На реке Нижний Тогузак в поселке Варна проведены превентивные мероприятия по искусственному ослаблению ледового покрытия. Взрывотехники министерства обороны путем подрыва ослабили лед на площади около 1000 квадратных метров», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сотрудники чрезвычайного ведомства обеспечили безопасность мероприятий. Территория была огорожена. В пресс-службе опубликовали видео с результатом работ.
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