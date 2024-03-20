20 марта 2024

На челябинских реках взрывают лед. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Подрыв льда в Аше перед половодьем. Обработано. Челябинск, подготовка к паводку, подрыв льда, взрыв
Реки начали готовить к паводкам (фото из архива) Фото:

Реки в Челябинской области начали готовить к паводкам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, для этого специалисты из Министерства обороны РФ начали взрывать лед.

«На реке Нижний Тогузак в поселке Варна проведены превентивные мероприятия по искусственному ослаблению ледового покрытия. Взрывотехники министерства обороны путем подрыва ослабили лед на площади около 1000 квадратных метров», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сотрудники чрезвычайного ведомства обеспечили безопасность мероприятий. Территория была огорожена. В пресс-службе опубликовали видео с результатом работ.

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Реки в Челябинской области начали готовить к паводкам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, для этого специалисты из Министерства обороны РФ начали взрывать лед. «На реке Нижний Тогузак в поселке Варна проведены превентивные мероприятия по искусственному ослаблению ледового покрытия. Взрывотехники министерства обороны путем подрыва ослабили лед на площади около 1000 квадратных метров», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Сотрудники чрезвычайного ведомства обеспечили безопасность мероприятий. Территория была огорожена. В пресс-службе опубликовали видео с результатом работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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