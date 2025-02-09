09 февраля 2025

«Младшему два года»: в Екатеринбурге дети будут чистить памятники. Фото

В Екатеринбурге дети будут чистить памятники
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие мемориала "Черный тюльпан". Екатеринбург, почетный караул, памятник черный тюльпан
Начали волонтеры с мемориала Черный тюльпан Фото:

В Екатеринбурге создали новое движение для школьников и студентов «Память сильнее времени», которое займется уборкой памятников. Один из мемориалов — Черный тюльпан — уже почистили от снега и грязи. Подробности URA.RU рассказал один из инициаторов, председатель общественной организации «Боевое братство» Владимир Мезенцев.

«Первый субботник прошел на территории Черного тюльпана. Кроме ветеранов из нашей организации в нем принимали участие ребята из лицея №39 и школы №46. Самому младшему участнику было два года: мальчик Лева шел с мамой мимо, увидел нашу работу и тоже своей лопаткой почистил снег. А самым старшим участникам уже за 60», — сказал Мезенцев.

Кроме Черного тюльпана, волонтеры прибрали и памятник легендарному командующему воздушно-десантными войсками Василию Маргелову. По словам Мезенцева, это только почин: вновь созданное движение будет заниматься уборкой памятников не только к праздникам, а круглогодично. В школах, техникумах и вузах создадут волонтерские группы, которые по мере необходимости будут очищать достопримечательности от грязи и снега. Прежде всего речь идет о патриотических и военных монументах, но в будущем ребята будут следить, чтобы все мемориалы, обелиски, памятники и скульптуры в городе имели достойный вид.

Ребята уже выходили на первый субботник: чистили грязь и снег
Ребята уже выходили на первый субботник: чистили грязь и снег
Фото:
Субботник прошел по инициативе главы Октябрьского района Екатеринбурга Игоря Костенко и «Боевого братства»
Субботник прошел по инициативе главы Октябрьского района Екатеринбурга Игоря Костенко и «Боевого братства»
Фото:

Первая инициатива должна стать традицией
Первая инициатива должна стать традицией
Фото:
Памятники в городе будут убирать не только к праздникам
Памятники в городе будут убирать не только к праздникам
Фото:
Дети сделали своими руками и передали бойцам СВО окопные свечи и обереги
Дети сделали своими руками и передали бойцам СВО окопные свечи и обереги
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге создали новое движение для школьников и студентов «Память сильнее времени», которое займется уборкой памятников. Один из мемориалов — Черный тюльпан — уже почистили от снега и грязи. Подробности URA.RU рассказал один из инициаторов, председатель общественной организации «Боевое братство» Владимир Мезенцев. «Первый субботник прошел на территории Черного тюльпана. Кроме ветеранов из нашей организации в нем принимали участие ребята из лицея №39 и школы №46. Самому младшему участнику было два года: мальчик Лева шел с мамой мимо, увидел нашу работу и тоже своей лопаткой почистил снег. А самым старшим участникам уже за 60», — сказал Мезенцев. Кроме Черного тюльпана, волонтеры прибрали и памятник легендарному командующему воздушно-десантными войсками Василию Маргелову. По словам Мезенцева, это только почин: вновь созданное движение будет заниматься уборкой памятников не только к праздникам, а круглогодично. В школах, техникумах и вузах создадут волонтерские группы, которые по мере необходимости будут очищать достопримечательности от грязи и снега. Прежде всего речь идет о патриотических и военных монументах, но в будущем ребята будут следить, чтобы все мемориалы, обелиски, памятники и скульптуры в городе имели достойный вид.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...