В Екатеринбурге дети будут чистить памятники

Начали волонтеры с мемориала Черный тюльпан Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Екатеринбурге создали новое движение для школьников и студентов «Память сильнее времени», которое займется уборкой памятников. Один из мемориалов — Черный тюльпан — уже почистили от снега и грязи. Подробности URA.RU рассказал один из инициаторов, председатель общественной организации «Боевое братство» Владимир Мезенцев.

«Первый субботник прошел на территории Черного тюльпана. Кроме ветеранов из нашей организации в нем принимали участие ребята из лицея №39 и школы №46. Самому младшему участнику было два года: мальчик Лева шел с мамой мимо, увидел нашу работу и тоже своей лопаткой почистил снег. А самым старшим участникам уже за 60», — сказал Мезенцев.

Кроме Черного тюльпана, волонтеры прибрали и памятник легендарному командующему воздушно-десантными войсками Василию Маргелову. По словам Мезенцева, это только почин: вновь созданное движение будет заниматься уборкой памятников не только к праздникам, а круглогодично. В школах, техникумах и вузах создадут волонтерские группы, которые по мере необходимости будут очищать достопримечательности от грязи и снега. Прежде всего речь идет о патриотических и военных монументах, но в будущем ребята будут следить, чтобы все мемориалы, обелиски, памятники и скульптуры в городе имели достойный вид.

Ребята уже выходили на первый субботник: чистили грязь и снег Фото: предоставлено «Боевым братством»

Субботник прошел по инициативе главы Октябрьского района Екатеринбурга Игоря Костенко и «Боевого братства» Фото: предоставлено «Боевым братством»

Первая инициатива должна стать традицией Фото: предоставлено «Боевым братством»

Памятники в городе будут убирать не только к праздникам Фото: предоставлено «Боевым братством»

Дети сделали своими руками и передали бойцам СВО окопные свечи и обереги Фото: предоставлено «Боевым братством»