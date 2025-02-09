В Екатеринбурге создали новое движение для школьников и студентов «Память сильнее времени», которое займется уборкой памятников. Один из мемориалов — Черный тюльпан — уже почистили от снега и грязи. Подробности URA.RU рассказал один из инициаторов, председатель общественной организации «Боевое братство» Владимир Мезенцев.
«Первый субботник прошел на территории Черного тюльпана. Кроме ветеранов из нашей организации в нем принимали участие ребята из лицея №39 и школы №46. Самому младшему участнику было два года: мальчик Лева шел с мамой мимо, увидел нашу работу и тоже своей лопаткой почистил снег. А самым старшим участникам уже за 60», — сказал Мезенцев.
Кроме Черного тюльпана, волонтеры прибрали и памятник легендарному командующему воздушно-десантными войсками Василию Маргелову. По словам Мезенцева, это только почин: вновь созданное движение будет заниматься уборкой памятников не только к праздникам, а круглогодично. В школах, техникумах и вузах создадут волонтерские группы, которые по мере необходимости будут очищать достопримечательности от грязи и снега. Прежде всего речь идет о патриотических и военных монументах, но в будущем ребята будут следить, чтобы все мемориалы, обелиски, памятники и скульптуры в городе имели достойный вид.
Ребята уже выходили на первый субботник: чистили грязь и снег
Фото: предоставлено «Боевым братством»
Субботник прошел по инициативе главы Октябрьского района Екатеринбурга Игоря Костенко и «Боевого братства»
Фото: предоставлено «Боевым братством»
Первая инициатива должна стать традицией
Фото: предоставлено «Боевым братством»
Памятники в городе будут убирать не только к праздникам
Фото: предоставлено «Боевым братством»
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В Екатеринбурге создали новое движение для школьников и студентов «Память сильнее времени», которое займется уборкой памятников. Один из мемориалов — Черный тюльпан — уже почистили от снега и грязи. Подробности URA.RU рассказал один из инициаторов, председатель общественной организации «Боевое братство» Владимир Мезенцев. «Первый субботник прошел на территории Черного тюльпана. Кроме ветеранов из нашей организации в нем принимали участие ребята из лицея №39 и школы №46. Самому младшему участнику было два года: мальчик Лева шел с мамой мимо, увидел нашу работу и тоже своей лопаткой почистил снег. А самым старшим участникам уже за 60», — сказал Мезенцев. Кроме Черного тюльпана, волонтеры прибрали и памятник легендарному командующему воздушно-десантными войсками Василию Маргелову. По словам Мезенцева, это только почин: вновь созданное движение будет заниматься уборкой памятников не только к праздникам, а круглогодично. В школах, техникумах и вузах создадут волонтерские группы, которые по мере необходимости будут очищать достопримечательности от грязи и снега. Прежде всего речь идет о патриотических и военных монументах, но в будущем ребята будут следить, чтобы все мемориалы, обелиски, памятники и скульптуры в городе имели достойный вид.