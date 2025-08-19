На месте аварии организована проверка (архивное фото)
В Екатеринбурге днем 19 августа на улице Челюскинцев «Газель» врезалась в междугородний автобус и перевернулась. Очевидец рассказал, что в грузовой машине зажало водителя.
«В "Газели", похоже, придавило водителя. На месте работают сотрудники ГАИ и скорой помощи», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Авария случилась прямо напротив здания Управления Свердловской железной дороги.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
