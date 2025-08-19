В центре Екатеринбурга «Газель» влетела в автобус и перевернулась. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте аварии организована проверка (архивное фото)
На месте аварии организована проверка (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 19 августа на улице Челюскинцев «Газель» врезалась в междугородний автобус и перевернулась. Очевидец рассказал, что в грузовой машине зажало водителя.

«В "Газели", похоже, придавило водителя. На месте работают сотрудники ГАИ и скорой помощи», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Авария случилась прямо напротив здания Управления Свердловской железной дороги.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге днем 19 августа на улице Челюскинцев «Газель» врезалась в междугородний автобус и перевернулась. Очевидец рассказал, что в грузовой машине зажало водителя. «В "Газели", похоже, придавило водителя. На месте работают сотрудники ГАИ и скорой помощи», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Авария случилась прямо напротив здания Управления Свердловской железной дороги. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...