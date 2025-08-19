Жена владельца «Гринвича» открывает магазин здорового питания с правильной шаурмой

В Екатеринбурге появится новый магазин здорового питания «Пучок» по ул. Верх-Исетский бульвар, 18А. Его придумала и создала нутрициолог, супруга владельца ТРЦ «Гринвич» Татьяна Заводовская. Точка в техническом режиме откроется 19 августа, а официально гостей будут ждать с 21 августа, корреспондент URA.RU узнал у основательницы, чем новый проект уникален и что там можно будет купить.
«Свой первый проект открыла, ничего не понимая в ресторанах, сделала очень маленькую кухню. Пытаясь расширить ассортимент, поняла, что мне не хватает мощностей. И я долго безрезультатно искала цех. Кроме того, у меня есть беговой клуб, и так получилось, что нам не хватало места, где есть туалет, не было в локации в парке с удобными дорожками», — поделилась Заводовская.
Позднее Заводовская познакомилась с Анастасией Маскалевой, она ранее успешно занималась подобными концепциями и теперь является управляющим партнером проекта. Девушки вместе нашли помещение и решили воплотить идею о магазине в жизнь.
«Там два больших цеха и пространство, где можно выпить кофе. В коридоре есть шкафчики на ключах, где можно оставить свои вещи, бутылку. Мы закрыли две боли: спортсмены теперь с комфортом могут бегать, затем пить кофе и заниматься своими делами. А в „производственной части“, где готовятся продукты и для „Мы есть“, в том числе, это гарантия высочайшего качества продуктов. Получилось слияние спорта и полезного магазина», — рассказала Татьяна Заводовская.
В ассортименте магазина не будет товаров с сахаром, глютеном. Напитки готовят на растительном молоке. Заводовская также является соучредителем бегового клуба «Матчапатчи» и основательницей кафе «Мы есть» в «Гринвиче».
Как рассказал корреспонденту URA.RU один из сотрудников магазина, их фишка в сырах на ореховом молоке, салаты, йогурты и матча собственного производства, любителям сытных приемов пищи будут предлагать пп-шаурму. Полки пока пустуют, но к 21 августа их обещают наполнить.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!