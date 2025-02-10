Рост заболеваемости гриппом отмечен в Челябинской области

В Челябинской области отмечен сезонный рост заболеваемости гриппом среди школьников. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения региона Нелли Верзакова, передает корреспондент URA.RU.
«На сегодня эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен, но отмечается сезонный рост гриппа, в основном среди школьников от 7 до 14 лет, серьезных случаев не зарегистрировано», — рассказала Верзакова во время пресс-конференции, посвященной эпидемиологической обстановке в Челябинской области. Ее слова с места события передает корреспондент URA.RU.
В регионе 7 февраля главный санврач Анатолий Семенов подписал распоряжение о введении карантина по ОРВИ и гриппу в больницах. «Эти мероприятия больше носят профилактический характер, чтобы не дать распространиться этому достаточно серьезному и сезонному заболеванию», — добавила Верзакова.
На сегодня все медучреждения Челябинской области полностью готовы к сезонному росту ОРВИ и гриппа. Имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты и медикаментов. «Сейчас занято 728 коек, готовы развернуть еще до 1400 коек», — отметила Верзакова.
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