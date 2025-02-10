Рост заболеваемости гриппом отмечен в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наибольший рост заболеваемости отмечен среди школьников, заявили на пресс-конференции
Наибольший рост заболеваемости отмечен среди школьников, заявили на пресс-конференции Фото:

В Челябинской области отмечен сезонный рост заболеваемости гриппом среди школьников. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения региона Нелли Верзакова, передает корреспондент URA.RU.

«На сегодня эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен, но отмечается сезонный рост гриппа, в основном среди школьников от 7 до 14 лет, серьезных случаев не зарегистрировано», — рассказала Верзакова во время пресс-конференции, посвященной эпидемиологической обстановке в Челябинской области. Ее слова с места события передает корреспондент URA.RU.

В регионе 7 февраля главный санврач Анатолий Семенов подписал распоряжение о введении карантина по ОРВИ и гриппу в больницах. «Эти мероприятия больше носят профилактический характер, чтобы не дать распространиться этому достаточно серьезному и сезонному заболеванию», — добавила Верзакова.

На сегодня все медучреждения Челябинской области полностью готовы к сезонному росту ОРВИ и гриппа. Имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты и медикаментов. «Сейчас занято 728 коек, готовы развернуть еще до 1400 коек», — отметила Верзакова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области отмечен сезонный рост заболеваемости гриппом среди школьников. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения региона Нелли Верзакова, передает корреспондент URA.RU. «На сегодня эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен, но отмечается сезонный рост гриппа, в основном среди школьников от 7 до 14 лет, серьезных случаев не зарегистрировано», — рассказала Верзакова во время пресс-конференции, посвященной эпидемиологической обстановке в Челябинской области. Ее слова с места события передает корреспондент URA.RU. В регионе 7 февраля главный санврач Анатолий Семенов подписал распоряжение о введении карантина по ОРВИ и гриппу в больницах. «Эти мероприятия больше носят профилактический характер, чтобы не дать распространиться этому достаточно серьезному и сезонному заболеванию», — добавила Верзакова. На сегодня все медучреждения Челябинской области полностью готовы к сезонному росту ОРВИ и гриппа. Имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты и медикаментов. «Сейчас занято 728 коек, готовы развернуть еще до 1400 коек», — отметила Верзакова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...