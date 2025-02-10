В ХМАО дачники жалуются Путину на счета за свет по 70 тысяч рублей в месяц

В Югре дачники Сургута и Нижневартовска, проживающие в кооперативах, получили платежки за электроэнергию по новому дифференцированному тарифу. Как рассказали владельцы домов URA.RU, в некоторых платежках значатся десятки тысяч рублей, что стало поводом для жалобы в адрес президента РФ Владимира Путина.
«В платежке за январь у меня значится сумма за электроэнергию более 70 тысяч рублей, в аналогичном периоде 2024 года — 22437 рублей (дом примерно 200 квадратов). И это с учетом того, что этой зимой мы не пользуемся баней», — рассказала URA.RU жительница дачного кооператива «Север-1» в Сургуте Наталья Проценко, мать троих детей. Чек за электричество на без малого 50 тысяч рублей в доме такой же квадратуры получила вартовчанка из ПСОК «Досуг» в Нижневартовске Любовь Коротич.
С января в России ведены дифференцированные тарифы на электроэнергию. Теперь стоимость электричества зависит от объема потребления — чем больше расходы, тем выше будет тариф. Жители дачных кооперативов говорят, что в таком случае для них плата будет просто неподъемной.
«Платежи за электроэнергию возросли практически на 100%, а у некоторых и более, например: если ранее оплата зимой была 5-10 тысяч, то сегодня от 30 тысяч и выше… Меру приняли, чтобы бороться с „серыми“ майнерами, которые генерируют криптовалюту под видом бытовых потребителей. Но в данном случае она ударила по нам», — пишут в своем обращении к президенту России жители нижневартовских дачных поселков «Досуг» и «Малиновка». Югорчане надеются, что тарифы могут быть пересмотрены. Ведь в регионе далеко не везде проведен газ, а значит альтернативы в качестве источника отопления нет.
За комментарием по ситуации URA.RU обратилоась в департамент внутренней политики ХМАО. На момент публикации материала ответ на запрос не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!