15 августа 2025

В аэропорту Нижневартовска задержан питерский рейс

В аэропорту Нижневартовска задержан рейс в Санкт-Петербург
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Утренний рейс задержан на два часа
Утренний рейс задержан на два часа Фото:

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) на два часа задержан вылет рейса в Санкт-Петербург. Регистрация и посадка на рейс уточняются. Об этом сообщает сайт российских авиалиний «Аэрофлот».

«Вылет рейса SU 6112 на борту Airbus A319 Нижневартовск — Санкт-Петербург (авиакомпания „Аэрофлот“). По расписанию в 08:00, расчетное время — 10:00», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) на два часа задержан вылет рейса в Санкт-Петербург. Регистрация и посадка на рейс уточняются. Об этом сообщает сайт российских авиалиний «Аэрофлот». «Вылет рейса SU 6112 на борту Airbus A319 Нижневартовск — Санкт-Петербург (авиакомпания „Аэрофлот“). По расписанию в 08:00, расчетное время — 10:00», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...