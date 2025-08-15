В аэропорту Нижневартовска задержан питерский рейс

Утренний рейс задержан на два часа
В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) на два часа задержан вылет рейса в Санкт-Петербург. Регистрация и посадка на рейс уточняются. Об этом сообщает сайт российских авиалиний «Аэрофлот».
«Вылет рейса SU 6112 на борту Airbus A319 Нижневартовск — Санкт-Петербург (авиакомпания „Аэрофлот“). По расписанию в 08:00, расчетное время — 10:00», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!