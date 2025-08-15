Губернатор ХМАО возложил цветы мемориалу в сквере «Аллея Славы»

В Радужном(ХМАО) Руслан Кухарук с командой Правительства Югры произвели акт уважения к новому мемориальному комплексу в сквере «Аллея Славы», посвященному памяти героев. Они возложили цветы и обсудили будущее города. Об этом сообщил губернатор ХМАО на своей странице «ВКонтакте».
«Создание мемориального комплекса „Верным сынам Отечества“, расположенного на территории сквера „Аллея Славы“, стало важным событием для всех жителей Радужного... Вместе с главой муниципалитета Сергеем Жестовским, командой Правительства Югры возложили цветы к мемориалу комплекса, поговорили о будущем пространства», — пишет губернатор.
В перспективе — проекты по реконструкции территории площадью примерно три гектара. Уже проведено зонирование. До этого Кухарук осмотрел ключевые инфраструктурные объекты в Радужном, включая строительство фиджитал-центра и ремонт спортивных учреждений.
