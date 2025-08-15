В Белоярском (ХМАО) утром 16 августа отечественной легковушки влетела под грузовик на Объездной дороге. Как сообщили в Госавтоинспекции района, травмы получил водитель.
«16 августа 2025 года около 9:40, водитель 1977 года рождения, управляя транспортным средством „ВАЗ 21150“, двигаясь по автодороге Объездной, в районе дома 24 квартала Молодежный в городе Белоярский допустил занос автомобиля с последующим наездом на стоящее припаркованное транспортное средство. В результате ДТП водитель автомобиля „ВАЗ 21150“ получил телесные повреждения», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что водитель не учел метеорологические условия и выбрал небезопасную скорость движения. Из-за этого югорчанин не успел среагировать на препятствие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!