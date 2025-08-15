15 августа 2025

В ХМАО легковушка залетела под грузовик, есть пострадавшие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП произошло 16 августа утром
ДТП произошло 16 августа утром Фото:

В Белоярском (ХМАО) утром 16 августа отечественной легковушки влетела под грузовик на Объездной дороге. Как сообщили в Госавтоинспекции района, травмы получил водитель.

«16 августа 2025 года около 9:40, водитель 1977 года рождения, управляя транспортным средством „ВАЗ 21150“, двигаясь по автодороге Объездной, в районе дома 24 квартала Молодежный в городе Белоярский допустил занос автомобиля с последующим наездом на стоящее припаркованное транспортное средство. В результате ДТП водитель автомобиля „ВАЗ 21150“ получил телесные повреждения», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что водитель не учел метеорологические условия и выбрал небезопасную скорость движения. Из-за этого югорчанин не успел среагировать на препятствие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белоярском (ХМАО) утром 16 августа отечественной легковушки влетела под грузовик на Объездной дороге. Как сообщили в Госавтоинспекции района, травмы получил водитель. «16 августа 2025 года около 9:40, водитель 1977 года рождения, управляя транспортным средством „ВАЗ 21150“, двигаясь по автодороге Объездной, в районе дома 24 квартала Молодежный в городе Белоярский допустил занос автомобиля с последующим наездом на стоящее припаркованное транспортное средство. В результате ДТП водитель автомобиля „ВАЗ 21150“ получил телесные повреждения», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что водитель не учел метеорологические условия и выбрал небезопасную скорость движения. Из-за этого югорчанин не успел среагировать на препятствие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...