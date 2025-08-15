В ХМАО гонщик на кольце Нижневартовска принес свои извинения в видео

В Нижневартовске (ХМАО) водитель дрифтовал на кольце Ленина-Чапаева. Видео с его противоправными действиями выложили в социальные сети. После этого водитель отправился в ГИБДД, оплатил все штрафы и записал видеообращение, где просит автогонщиков Нижневартовска не дрифтить по городу. Об этом сообщает telegram-канал «Типичный краб 86».
«Вчера произошел инцидент, по которому слили видео в интернет, как я дрифтил по кольцу... Не повторяйте моих ошибок. Действительно, нет мест, где можно дрифтить по городу, но для того, чтобы появились места, нужно много работать. Как появляется центр, дай бог, тогда и будет место, где ездить», — сказал житель в видео.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске возле центрального рынка полицейские задержали водителя свадебного кортежа за нарушение правил дорожного движения. Полиция проводила мероприятия по выявлению нарушителей ПДД.
