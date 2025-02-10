Путин выразил соболезнования в связи со смертью артиста Олега Стриженова

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Путин прокомментировал смерть Стриженова
Путин прокомментировал смерть Стриженова Фото:

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с недавней смертью актера театра и кино Олега Стриженова. Российский лидер подчеркнул, что артист всегда работал с полной душевной отдачей.

«Он [Стриженов] всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей... Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки», — говорится в телеграмме. Документ опубликован на  сайте Кремля. 

9 февраля на 95-м году жизни скончался народный артист СССР Олег Стриженов. Особую популярность ему принесла роль в фильм «Овод». Причиной трагедии могли стать последствия ишемического инсульта.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с недавней смертью актера театра и кино Олега Стриженова. Российский лидер подчеркнул, что артист всегда работал с полной душевной отдачей. «Он [Стриженов] всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей... Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки», — говорится в телеграмме. Документ опубликован на  сайте Кремля.  9 февраля на 95-м году жизни скончался народный артист СССР Олег Стриженов. Особую популярность ему принесла роль в фильм «Овод». Причиной трагедии могли стать последствия ишемического инсульта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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