Путин выразил соболезнования в связи со смертью артиста Олега Стриженова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с недавней смертью актера театра и кино Олега Стриженова. Российский лидер подчеркнул, что артист всегда работал с полной душевной отдачей.
«Он [Стриженов] всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей... Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки», — говорится в телеграмме. Документ опубликован на сайте Кремля.
9 февраля на 95-м году жизни скончался народный артист СССР Олег Стриженов. Особую популярность ему принесла роль в фильм «Овод». Причиной трагедии могли стать последствия ишемического инсульта.
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