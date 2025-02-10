Трамп: Украина станет Россией в «какой-то день»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может «стать Россией в какой-то день». Об этом сообщает информационное агентство Fox News.
«Они могут стать Россией в какой-то день. Могут не стать Россией», — сказал Трамп в интервью Fox News. В своем выступлении Трамп подчеркнул, что Киев должен обеспечить безопасность американских инвестиций на своей территории. «Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США», — отметил он.
По словам президента США, у Украины много запасов редкоземельных металлов, нефти и газа. Кроме того, по словам Трампа, за последнюю неделю наблюдается прогресс в урегулировании украинского кризиса.
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