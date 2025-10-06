Участники спецоперации, ушедшие на боевое задание, обратились к пермякам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойцы признались, что поддержка жителей разных регионов очень важна для них
Бойцы признались, что поддержка жителей разных регионов очень важна для них Фото:

Участники спецоперации поблагодарили волонтерское сообщество «Молот — наш пермский танковый батальон» за помощь, отправленную на передовую. Обращение к пермякам военнослужащие с позывными «Матрос» и Браконьер» записали, находясь на боевом задании. Волонтеры разместили его на странице сообщества в Telegram.

«Благодарим волонтерскую организацию из Перми „Молот“, а также Ольгу Решетову за предоставленную нам помощь. Благодаря помощи, нам намного легче оборудовать свои [боевые] позиции», — отметили военнослужащие. Бойцы добавили, что и «очень приятно» что поддержку участникам СВО оказывают не только жители приграничных регионов — Белгородской и Курской областей, но и жители «из самого „сердца“ России». Это придает им сил «и желание отстаивать свободу и независимость Отечества», сказали военнослужащие.

В мае трудовой десант пермских «молотовцев» отправился в Белгородскую область. Волонтеры приняли участие в акции по озеленению, высадив вишневый сад в одном из областных сел. В июле пермяки приготовили более шести тысяч порций сублимированной еды для военнослужащих, которые принимающих участие в спецоперации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участники спецоперации поблагодарили волонтерское сообщество «Молот — наш пермский танковый батальон» за помощь, отправленную на передовую. Обращение к пермякам военнослужащие с позывными «Матрос» и Браконьер» записали, находясь на боевом задании. Волонтеры разместили его на странице сообщества в Telegram. «Благодарим волонтерскую организацию из Перми „Молот“, а также Ольгу Решетову за предоставленную нам помощь. Благодаря помощи, нам намного легче оборудовать свои [боевые] позиции», — отметили военнослужащие. Бойцы добавили, что и «очень приятно» что поддержку участникам СВО оказывают не только жители приграничных регионов — Белгородской и Курской областей, но и жители «из самого „сердца“ России». Это придает им сил «и желание отстаивать свободу и независимость Отечества», сказали военнослужащие. В мае трудовой десант пермских «молотовцев» отправился в Белгородскую область. Волонтеры приняли участие в акции по озеленению, высадив вишневый сад в одном из областных сел. В июле пермяки приготовили более шести тысяч порций сублимированной еды для военнослужащих, которые принимающих участие в спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...