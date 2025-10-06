Участники спецоперации поблагодарили волонтерское сообщество «Молот — наш пермский танковый батальон» за помощь, отправленную на передовую. Обращение к пермякам военнослужащие с позывными «Матрос» и Браконьер» записали, находясь на боевом задании. Волонтеры разместили его на странице сообщества в Telegram.
«Благодарим волонтерскую организацию из Перми „Молот“, а также Ольгу Решетову за предоставленную нам помощь. Благодаря помощи, нам намного легче оборудовать свои [боевые] позиции», — отметили военнослужащие. Бойцы добавили, что и «очень приятно» что поддержку участникам СВО оказывают не только жители приграничных регионов — Белгородской и Курской областей, но и жители «из самого „сердца“ России». Это придает им сил «и желание отстаивать свободу и независимость Отечества», сказали военнослужащие.
В мае трудовой десант пермских «молотовцев» отправился в Белгородскую область. Волонтеры приняли участие в акции по озеленению, высадив вишневый сад в одном из областных сел. В июле пермяки приготовили более шести тысяч порций сублимированной еды для военнослужащих, которые принимающих участие в спецоперации.
