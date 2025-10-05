Найден новый руководитель Пермского госархива социально-политической истории

Пермский государственный архив социально-политической истории возглавил Евгений Миронов. Ранее он работал секретарем избирательной комиссии города Перми.
«Директором Пермского государственного архива социально-политической истории (ПермГАСПИ) станет Евгений Миронов», — сообщает в Telegram краевое издание «Звезда» со ссылкой на собственные источники. Место директора учреждения стало вакантным после ухода из жизни прежнего директора ПермГАСПИ Сергея Неганова.
Неганов руководил учреждением с 2015 по 2025 годы. Сейчас обязанности руководителя ПермГАСПИ временно исполняет Светлана Дагелине.
