05 октября 2025

Найден новый руководитель Пермского госархива социально-политической истории

Пермский госархив социально-политической истории возглавит Евгений Миронов
Евгений Миронов работал в избирательной комиссии Перми
Евгений Миронов работал в избирательной комиссии Перми

Пермский государственный архив социально-политической истории возглавил Евгений Миронов. Ранее он работал секретарем избирательной комиссии города Перми.

«Директором Пермского государственного архива социально-политической истории (ПермГАСПИ) станет Евгений Миронов», — сообщает в Telegram краевое издание «Звезда» со ссылкой на собственные источники. Место директора учреждения стало вакантным после ухода из жизни прежнего директора ПермГАСПИ Сергея Неганова.

Неганов руководил учреждением с 2015 по 2025 годы. Сейчас обязанности руководителя ПермГАСПИ временно исполняет Светлана Дагелине.

