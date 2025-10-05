Выезд из Кировского района Перми заблокирован. Автомобилисты стоят в многокилометровой пробке. Причина — фура, которая стоит у въезда на Красавинский мост с 04:00 6 октября. Подписчики поделились с URA.RU кадрами, на которых виден затор.
«Длина пробки — 5 километров во все стороны. Транспорт встал на улицах Ушакова, Калинина, Светлогорской, Якутской, а также на трассе Пермь-Краснокамск. Водители преодолевают этот участок более чем за 50 минут», — сказано в сервисе Яндекс Карты.
В целом, в городе сейчас отмечены восьмибалльные пробки. И бордовые участки лишь продолжают увеличиваться. Пермский дептранс в telegram-канале также сообщил о существенных задержках автобусов в Кировском районе из-за пробок. Опоздание достигает 40 минут.
