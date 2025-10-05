«Сдал с первого раза»: топ-6 автошкол, которым пермяки ставят высокие оценки

В Перми находятся более ста автошкол, но только шести учебным заведениям горожане ставят самые высокие оценки на «Яндекс Картах» и в 2ГИС. Корреспондент URA.RU изучил, какие курсы чаще всего хвалят пермяки, где расположены эти учебные заведения и сколько стоит обучение.
«Леди моторс»
Пермяки положительно оценивают автошколу «Леди моторс». Несмотря на название, здесь обучают не только женщин, но и мужчин. Ученики автошколы хорошо отзываются о работе персонала, возможности пройти теорию онлайн. Обучаться можно в одном из трех филиалов, которые расположены в центре города, в микрорайонах Парковый и Закамск. По версии «Гильдии Автошкол СПб», это учебное заведения является лучшим в Перми. По данным сервиса «Яндекс Карты», обучение стоит от 25 тысяч рублей.
«Авто-сити»
Следующая автошкола, которой ставят высокие оценки, — «Авто-сити». Ученики пишут, что сдают практические экзамены с первого или со второго раза. Некоторые перешли сюда после неудачного обучения в других автошколах. Учреждение находится в микрорайоне Садовый. Стоимость начинается от 37 тысяч рублей.
«Вектор»
Также пермяки рекомендуют автошколу «Вектор». Здесь хвалят работу инструкторов, которые помогают преодолеть страх вождения. В 2025 году учебное заведение стало лауреатом конкурса «Лучшие автошколы РФ». Курсы стоят от 20 тысяч рублей. Пройти обучение можно в одном из пяти филиалов, которые расположены в Мотовилихинском, Ленинском, Дзержинском и Индустриальном районах.
«Драйв»
Ученики автошколы «Драйв» хвастаются, что сдают экзамен с первого раза. Им нравятся и сами занятия, которые здесь проходят в непринужденной атмосфере. У автошколы есть два филиала в Ленинском и Индустриальном районах. Стоимость курсов — от 10 тысяч рублей.
«За рулем»
В топ-6 также вошла автошкола «За рулем». Ученики высоко оценивают индивидуальный подход и гибкий график обучения. Многие пишут, что сдали экзамен с первого раза. У автошколы семь филиалов. Они расположены в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Дзержинском, Индустриальном и Ленинском районах. Цены на обучение начинаются от 33,5 тысячи рублей.
«Парма»
Еще одна автошкола, которую хвалят пермяки, — Парма. Как и в предыдущих учебных заведениях, здесь положительно отзываются о работе инструкторов, удобном графике обучения. Некоторые ученики сдают экзамены с первого раза. Отделения школы находятся в Мотовилихинском, Дзержинском и Индустриальном районах, а стоимость обучения начинается от 29 тысяч рублей.
