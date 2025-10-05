05 октября 2025

В Пермском крае появились первые в мире эмодзи в коми-пермяцком стиле

Студенты и выпускники Пермского педагогического университета (ПГГПУ) разработали уникальный стикерпак в коми-пермяцком стиле. По их словам, аналогов таким стикерам в мире не существует. Набор эмодзи стал частью проекта под названием «Julim (Дзулим)».

 «Язык и традиции коми-пермяков сейчас переживают сильные трансформации. К сожалению, многое забывается и теряет значимость. Однако есть такие места, где хранят народные традиции и мифологические представления коренных жителей. Именно них наш проект», — цитирует ИА «Текст» создателей.

Проект направлен на популяризацию и сохранение коми-пермяцкого языка. Кроме того, он рассказывает о фестивалях, традициях и сакральных местах Коми-Пермяцкого округа. Стикеры можно найти telegram-канале проекта. Всего создано 40 эмодзи в виде национальных блюд, атрибутов, одежды.

Ранее URA.RU сообщало о том, что студенты ПГНИУ вуза начали изучать коми-пермяцкий язык. Преподавателем стала Екатерина Федосеева — автор научно-популярного блога о коми-пермяцком языке «Лов». Данный элективный курс рассчитан на три месяца и открыт для студентов всех факультетов университета.

