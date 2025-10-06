В Перми поймали рекордное число «зайцев» в ходе рейда

Дептранс Перми: за утро 1 октября на улице Обвинской поймали 79 безбилетников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На остановке «Улица Обвинская» в утренний час пик 1 октября поймали 79 безбилетников
На остановке «Улица Обвинская» в утренний час пик 1 октября поймали 79 безбилетников Фото:

В Перми утром 1 октября на остановке «Улица Обвинская» поймали рекордное число безбилетников — 79 человек. Контролеры проверили трамваи №5 и №8, а также автобус №50. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Перми.

«Усиленная проверка проводилась на остановке „Улица Обвинская“ в утренний час пик 1 октября. Контролеры МКУ „Гортранс“ проверяли трамваи №5 и №8 и автобусный маршрут №50. Акты были составлены в отношении 79 пассажиров. Это рекорд для подобных рейдов», — сообщили в ведомстве.

В ряде случаев пассажиры отказывались предъявлять паспорт и были доставлены в отделение полиции для установления личности. Как рассказали в учреждении, за первую половину 2025 года к ответственности привлекли уже 10,8 тысячи пассажиров. Они оплатили штрафы на сумму 22,6 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми контролеры в общественном транспорте начнут использовать новый инструмент для борьбы с безбилетниками. Теперь они будут выбирать для проверки те автобусы, в которых, по данным системы, больше всего «зайцев». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми утром 1 октября на остановке «Улица Обвинская» поймали рекордное число безбилетников — 79 человек. Контролеры проверили трамваи №5 и №8, а также автобус №50. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Перми. «Усиленная проверка проводилась на остановке „Улица Обвинская“ в утренний час пик 1 октября. Контролеры МКУ „Гортранс“ проверяли трамваи №5 и №8 и автобусный маршрут №50. Акты были составлены в отношении 79 пассажиров. Это рекорд для подобных рейдов», — сообщили в ведомстве. В ряде случаев пассажиры отказывались предъявлять паспорт и были доставлены в отделение полиции для установления личности. Как рассказали в учреждении, за первую половину 2025 года к ответственности привлекли уже 10,8 тысячи пассажиров. Они оплатили штрафы на сумму 22,6 млн рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми контролеры в общественном транспорте начнут использовать новый инструмент для борьбы с безбилетниками. Теперь они будут выбирать для проверки те автобусы, в которых, по данным системы, больше всего «зайцев». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...