В Перми поймали рекордное число «зайцев» в ходе рейда

В Перми утром 1 октября на остановке «Улица Обвинская» поймали рекордное число безбилетников — 79 человек. Контролеры проверили трамваи №5 и №8, а также автобус №50. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Перми.
«Усиленная проверка проводилась на остановке „Улица Обвинская“ в утренний час пик 1 октября. Контролеры МКУ „Гортранс“ проверяли трамваи №5 и №8 и автобусный маршрут №50. Акты были составлены в отношении 79 пассажиров. Это рекорд для подобных рейдов», — сообщили в ведомстве.
В ряде случаев пассажиры отказывались предъявлять паспорт и были доставлены в отделение полиции для установления личности. Как рассказали в учреждении, за первую половину 2025 года к ответственности привлекли уже 10,8 тысячи пассажиров. Они оплатили штрафы на сумму 22,6 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми контролеры в общественном транспорте начнут использовать новый инструмент для борьбы с безбилетниками. Теперь они будут выбирать для проверки те автобусы, в которых, по данным системы, больше всего «зайцев».
