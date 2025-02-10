«Довели детей до слез»: родители недовольны Мультиспортивной лигой на Ямале

Родителям из Ноябрьска (ЯНАО) пришлось успокаивать плачущих детей, после спортивного этапа Мультиспортивной лиги, которая проходит на Ямале впервые. Оказалось, что многие семьи не были готовы к мероприятию и их дисквалифицировали за плохую сдачу нормативов «Готов к труду и обороне».
«С семьей собирались поучаствовать в Мультиспортивной лиге Ямала в „Зените“. Рассказывали так красиво: весело проведете время, спорт, семейная атмосфера! А на деле? Половину семей просто дисквалифицировали, детей до слез довели! Если организаторы хотели привлечь семьи к спорту, то получилось с точностью до наоборот — всех разогнали! Вместо веселого мероприятия устроили какую-то сдачу ГТО с нервами и скандалами», — написали в группе «Злой ноябрянин» в VK.
В комментариях к посту другие участники отметили, что соревнования на сдачу ГТО судили по всей строгости — как у спортсменов. «На дистанцию первый идет папа, потом мама и дитя, если очередь дойдет. Так получилось, что ради того, для кого все это придумали, очередь и не дошла. Дети ревели, потому что семьи дисквалифицированы были. Задумка изначально хорошая — футболки и медальки. Но тем, кого дисквалифицировали, — им грамоту за участие даже не подписали», — сообщила Елена Зиновьева.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Ноябрьска, там рассказали о соревнованиях подробнее: «Мультиспортивная семейная лига» состоит из семи этапов. Каждой семейной команде, принявшей участие в мероприятии, выдают футболки и медальницы. Победители и призеры, а также участники получили медали и дипломы.
«9 февраля состоялся один из самых сложных этапов — соревнования по ГТО. Впереди у нас следующее соревнование — северное многоборье, которое пройдет в формате этнобиатлона. Это мероприятие состоится 16 марта и обещает быть интересным и насыщенным», — рассказали в мэрии Ноябрьска.
Ранее URA.RU сообщало, что семьдесят семей из Ноябрьска (ЯНАО) посоревновались в выполнении нормативов «Готов к труду и обороне». В регионе мероприятие проводилось впервые, команды состояли из трех человек — двое взрослых и ребенок в возрасте от шести до 11 лет.
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