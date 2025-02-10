10 февраля 2025

«Довели детей до слез»: родители недовольны Мультиспортивной лигой на Ямале

Судьи дисквалифицировали ноябрьские семьи со спортивных соревнований
© Служба новостей «URA.RU»
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Ноябряне оказались неготовы к ГТО
Ноябряне оказались неготовы к ГТО Фото:

Родителям из Ноябрьска (ЯНАО) пришлось успокаивать плачущих детей, после спортивного этапа Мультиспортивной лиги, которая проходит на Ямале впервые. Оказалось, что многие семьи не были готовы к мероприятию и их дисквалифицировали за плохую сдачу нормативов «Готов к труду и обороне».

«С семьей собирались поучаствовать в Мультиспортивной лиге Ямала в „Зените“. Рассказывали так красиво: весело проведете время, спорт, семейная атмосфера! А на деле? Половину семей просто дисквалифицировали, детей до слез довели! Если организаторы хотели привлечь семьи к спорту, то получилось с точностью до наоборот — всех разогнали! Вместо веселого мероприятия устроили какую-то сдачу ГТО с нервами и скандалами», — написали в группе «Злой ноябрянин» в VK.

В комментариях к посту другие участники отметили, что соревнования на сдачу ГТО судили по всей строгости — как у спортсменов. «На дистанцию первый идет папа, потом мама и дитя, если очередь дойдет. Так получилось, что ради того, для кого все это придумали, очередь и не дошла. Дети ревели, потому что семьи дисквалифицированы были. Задумка изначально хорошая — футболки и медальки. Но тем, кого дисквалифицировали, — им грамоту за участие даже не подписали», — сообщила Елена Зиновьева.

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Ноябрьска, там рассказали о соревнованиях подробнее: «Мультиспортивная семейная лига» состоит из семи этапов. Каждой семейной команде, принявшей участие в мероприятии, выдают футболки и медальницы. Победители и призеры, а также участники получили медали и дипломы.

«9 февраля состоялся один из самых сложных этапов — соревнования по ГТО. Впереди у нас следующее соревнование — северное многоборье, которое пройдет в формате этнобиатлона. Это мероприятие состоится 16 марта и обещает быть интересным и насыщенным», — рассказали в мэрии Ноябрьска.

Ранее URA.RU сообщало, что семьдесят семей из Ноябрьска (ЯНАО) посоревновались в выполнении нормативов «Готов к труду и обороне». В регионе мероприятие проводилось впервые, команды состояли из трех человек — двое взрослых и ребенок в возрасте от шести до 11 лет.

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Родителям из Ноябрьска (ЯНАО) пришлось успокаивать плачущих детей, после спортивного этапа Мультиспортивной лиги, которая проходит на Ямале впервые. Оказалось, что многие семьи не были готовы к мероприятию и их дисквалифицировали за плохую сдачу нормативов «Готов к труду и обороне». «С семьей собирались поучаствовать в Мультиспортивной лиге Ямала в „Зените“. Рассказывали так красиво: весело проведете время, спорт, семейная атмосфера! А на деле? Половину семей просто дисквалифицировали, детей до слез довели! Если организаторы хотели привлечь семьи к спорту, то получилось с точностью до наоборот — всех разогнали! Вместо веселого мероприятия устроили какую-то сдачу ГТО с нервами и скандалами», — написали в группе «Злой ноябрянин» в VK. В комментариях к посту другие участники отметили, что соревнования на сдачу ГТО судили по всей строгости — как у спортсменов. «На дистанцию первый идет папа, потом мама и дитя, если очередь дойдет. Так получилось, что ради того, для кого все это придумали, очередь и не дошла. Дети ревели, потому что семьи дисквалифицированы были. Задумка изначально хорошая — футболки и медальки. Но тем, кого дисквалифицировали, — им грамоту за участие даже не подписали», — сообщила Елена Зиновьева. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Ноябрьска, там рассказали о соревнованиях подробнее: «Мультиспортивная семейная лига» состоит из семи этапов. Каждой семейной команде, принявшей участие в мероприятии, выдают футболки и медальницы. Победители и призеры, а также участники получили медали и дипломы. «9 февраля состоялся один из самых сложных этапов — соревнования по ГТО. Впереди у нас следующее соревнование — северное многоборье, которое пройдет в формате этнобиатлона. Это мероприятие состоится 16 марта и обещает быть интересным и насыщенным», — рассказали в мэрии Ноябрьска. Ранее URA.RU сообщало, что семьдесят семей из Ноябрьска (ЯНАО) посоревновались в выполнении нормативов «Готов к труду и обороне». В регионе мероприятие проводилось впервые, команды состояли из трех человек — двое взрослых и ребенок в возрасте от шести до 11 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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