Улов дороже жизни: дрейфующие на льдине рыбаки отказываются от эвакуации. Видео

МЧС: рыбаки, оказавшиеся на дрейфующей льдине, отказываются от эвакуации
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Рыбаки отказываются эвакуироваться с отколовшейся льдины, заявили в МЧС
Рыбаки отказываются эвакуироваться с отколовшейся льдины, заявили в МЧС Фото:

Несмотря на попытки сотрудников МЧС эвакуировать дрейфующих на льдине рыбаков в Охотском море, некоторые из них отказываются покидать свои места из-за ценности улова. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

«Вот ребята отказываются лететь. Улов дороже», — заявляет сотрудник МЧС на видео. Один из рыбаков в ответ на предложение эвакуироваться утверждает: «Мы поедем все вместе».

На Сахалине спасают около 300 рыбаков, застрявших на дрейфующей льдине из-за трещины. Спасатели МЧС используют вертолет Ми-8 и судно «Хивус», отправлены шесть спасателей и четыре единицы техники из Южно-Сахалинска. На данный момент успешно эвакуировали 109 человек, причем 44 из них были спасены с помощью вертолета, а еще 65 доставлены на берег на лодках. Медицинская помощь спасенным не потребовалась. 

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Несмотря на попытки сотрудников МЧС эвакуировать дрейфующих на льдине рыбаков в Охотском море, некоторые из них отказываются покидать свои места из-за ценности улова. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС. «Вот ребята отказываются лететь. Улов дороже», — заявляет сотрудник МЧС на видео. Один из рыбаков в ответ на предложение эвакуироваться утверждает: «Мы поедем все вместе». На Сахалине спасают около 300 рыбаков, застрявших на дрейфующей льдине из-за трещины. Спасатели МЧС используют вертолет Ми-8 и судно «Хивус», отправлены шесть спасателей и четыре единицы техники из Южно-Сахалинска. На данный момент успешно эвакуировали 109 человек, причем 44 из них были спасены с помощью вертолета, а еще 65 доставлены на берег на лодках. Медицинская помощь спасенным не потребовалась. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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