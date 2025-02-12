Несмотря на попытки сотрудников МЧС эвакуировать дрейфующих на льдине рыбаков в Охотском море, некоторые из них отказываются покидать свои места из-за ценности улова. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.
«Вот ребята отказываются лететь. Улов дороже», — заявляет сотрудник МЧС на видео. Один из рыбаков в ответ на предложение эвакуироваться утверждает: «Мы поедем все вместе».
На Сахалине спасают около 300 рыбаков, застрявших на дрейфующей льдине из-за трещины. Спасатели МЧС используют вертолет Ми-8 и судно «Хивус», отправлены шесть спасателей и четыре единицы техники из Южно-Сахалинска. На данный момент успешно эвакуировали 109 человек, причем 44 из них были спасены с помощью вертолета, а еще 65 доставлены на берег на лодках. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.
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