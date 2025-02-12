Почти 300 рыбаков унесло на льдине в Охотское море: спасательная операция, предупреждения накануне. Видео

На юге Сахалина МЧС пытается спасти около 300 рыбаков с оторвавшейся льдины
© Служба новостей «URA.RU»
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Несколько сотен рыбаков застряли на отколовшейся льдине в Охотском море
Несколько сотен рыбаков застряли на отколовшейся льдине в Охотском море Фото:

В Сахалинской области сотрудники МЧС России проводят операцию по спасению около 300 рыбаков. Между селом Мальки и устьем реки Долинка на льду образовалась трещина, в результате чего людей унесло в Охотское море на отколовшейся льдине. Подробности спасательной операции — в материале URA.RU.

Что произошло 

Между селом Мальки и устьем реки Долинка образовалась большая трещина. По словам свидетелей, трещина очень быстро увеличивалась и вскоре достигла ширины в десять метров. Подвижки ледового покрытия начались из-за отжимного ветра. Примерно 300 рыбаков оказались на отколовшейся льдине на юге Сахалина.

Некоторые рыбаки смогли вовремя перепрыгнуть на безопасную территорию, тогда как другие остались на дрейфующей льдине в Охотском море вместе с их транспортными средствами, включая автомобили и снегоходы. Информацию передает telegram-канал Shot. 

Рыбаков предупреждали об опасности выхода на лед накануне

Рыбаков заранее предупреждали об опасности выхода на лед. В МЧС говорили о том, что припай еще не сформировался полностью. Также в министерстве предупреждали, что выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина и в заливе Мордвинова опасно, передает telegram-канал «АСТВ.ру — новости Сахалина и Курил». Один из мужчин приехал из села Охотское, где некоторое время назад включали сирену, предупреждая о подобных рисках, пишет telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета». 

Как проходит спасательная операция 

В настоящее время организована операция, в которой задействован вертолет Ми-8. Также привлечены четыре единицы спецтехники и шесть спасателей. При этом некоторые рыбаки смогли добраться до берега самостоятельно — им удалось найти спасительную «дырку», рассказал один из рыбаков.

Рыбаки уже проваливались под лед на Сахалине 

В районе населенного пункта Стародубское 4 февраля 2025 года более 20 рыбаков оказались подо льдом. Также в заливе Мордвинова один из рыболовов попал в ледовую трещину, в результате чего получил травму ноги. Все пострадавшие смогли самостоятельно выбраться на сушу, и помощь спасателей им не понадобилась. Тем не менее, представители МЧС продолжают мониторить и находятся на дежурстве в районах, где возможны подобные инциденты, пишет sakhalin.aif.ru.

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В Сахалинской области сотрудники МЧС России проводят операцию по спасению около 300 рыбаков. Между селом Мальки и устьем реки Долинка на льду образовалась трещина, в результате чего людей унесло в Охотское море на отколовшейся льдине. Подробности спасательной операции — в материале URA.RU. Что произошло  Между селом Мальки и устьем реки Долинка образовалась большая трещина. По словам свидетелей, трещина очень быстро увеличивалась и вскоре достигла ширины в десять метров. Подвижки ледового покрытия начались из-за отжимного ветра. Примерно 300 рыбаков оказались на отколовшейся льдине на юге Сахалина. Некоторые рыбаки смогли вовремя перепрыгнуть на безопасную территорию, тогда как другие остались на дрейфующей льдине в Охотском море вместе с их транспортными средствами, включая автомобили и снегоходы. Информацию передает telegram-канал Shot.  Рыбаков предупреждали об опасности выхода на лед накануне Рыбаков заранее предупреждали об опасности выхода на лед. В МЧС говорили о том, что припай еще не сформировался полностью. Также в министерстве предупреждали, что выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина и в заливе Мордвинова опасно, передает telegram-канал «АСТВ.ру — новости Сахалина и Курил». Один из мужчин приехал из села Охотское, где некоторое время назад включали сирену, предупреждая о подобных рисках, пишет telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».  Как проходит спасательная операция  В настоящее время организована операция, в которой задействован вертолет Ми-8. Также привлечены четыре единицы спецтехники и шесть спасателей. При этом некоторые рыбаки смогли добраться до берега самостоятельно — им удалось найти спасительную «дырку», рассказал один из рыбаков. Рыбаки уже проваливались под лед на Сахалине  В районе населенного пункта Стародубское 4 февраля 2025 года более 20 рыбаков оказались подо льдом. Также в заливе Мордвинова один из рыболовов попал в ледовую трещину, в результате чего получил травму ноги. Все пострадавшие смогли самостоятельно выбраться на сушу, и помощь спасателей им не понадобилась. Тем не менее, представители МЧС продолжают мониторить и находятся на дежурстве в районах, где возможны подобные инциденты, пишет sakhalin.aif.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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