Губернатор Текслер потребовал от управляющих компаний навести порядок в челябинских дворах. Видео

Губернатор Текслер: УК надо обеспечить качественную уборку дворов от снега
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Челябинские управляющие компании удалось разделить на проблемные и эффективные, заявил Текслер
Челябинские управляющие компании удалось разделить на проблемные и эффективные, заявил Текслер Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел областное совещание, где заострил внимание на проблемах в работе управляющих компаний (УК). Глава региона подчеркнул необходимость усиления контроля за качеством уборки дворовых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

«Отдельно прошу глав усилить внимание к работе управляющих компаний. Надо обеспечить качественную уборку от снега и наледи дворовых территорий, тротуарной части. Есть вопросы по территории, которая находится рядом с подъездами. Безусловно, заниматься очисткой кровель. Сами понимаете, какие есть риски, связанные с образованием сосулек», — сказал Текслер.

Также Текслер отметил, что жалобы от челябинцев из-за неубранных территорий все еще поступают. Глав районов он попросил провести подготовительные работы с УК. Он заявил, что управляющим компаниям необходимо контролировать подъезды и подходы к контейнерным площадкам.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел областное совещание, где заострил внимание на проблемах в работе управляющих компаний (УК). Глава региона подчеркнул необходимость усиления контроля за качеством уборки дворовых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. «Отдельно прошу глав усилить внимание к работе управляющих компаний. Надо обеспечить качественную уборку от снега и наледи дворовых территорий, тротуарной части. Есть вопросы по территории, которая находится рядом с подъездами. Безусловно, заниматься очисткой кровель. Сами понимаете, какие есть риски, связанные с образованием сосулек», — сказал Текслер. Также Текслер отметил, что жалобы от челябинцев из-за неубранных территорий все еще поступают. Глав районов он попросил провести подготовительные работы с УК. Он заявил, что управляющим компаниям необходимо контролировать подъезды и подходы к контейнерным площадкам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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