Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел областное совещание, где заострил внимание на проблемах в работе управляющих компаний (УК). Глава региона подчеркнул необходимость усиления контроля за качеством уборки дворовых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.
«Отдельно прошу глав усилить внимание к работе управляющих компаний. Надо обеспечить качественную уборку от снега и наледи дворовых территорий, тротуарной части. Есть вопросы по территории, которая находится рядом с подъездами. Безусловно, заниматься очисткой кровель. Сами понимаете, какие есть риски, связанные с образованием сосулек», — сказал Текслер.
Также Текслер отметил, что жалобы от челябинцев из-за неубранных территорий все еще поступают. Глав районов он попросил провести подготовительные работы с УК. Он заявил, что управляющим компаниям необходимо контролировать подъезды и подходы к контейнерным площадкам.
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