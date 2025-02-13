Медведев заявил о важности переговоров Путина и Трампа

Медведев оценил переговоры Путина и Трампа
Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа важен «сам по себе». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после переговоров лидеров в среду, 12 февраля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.