Медведев заявил о важности переговоров Путина и Трампа

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Медведев оценил переговоры Путина и Трампа
Медведев оценил переговоры Путина и Трампа Фото:

Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа важен «сам по себе». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после переговоров лидеров в среду, 12 февраля.

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Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа важен «сам по себе». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после переговоров лидеров в среду, 12 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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