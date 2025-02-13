Полиция обратилась к свердловчанам из-за похищенной медали Героя СССР

Полиция призвала свердловчан быть бдительными после кражи медали Героя СССР

13 февраля 2025 в 15:38 Размер текста - 17 +

Пенсионерка отдала аферистам все накопления, ценности и награду своего отца (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полиция Свердловской области обратилась к местным жителям с просьбой быть бдительными и сообщать о подозрительных случаях силовикам. Поводом стало дерзкое мошенничество в отношении дочери Героя СССР из Екатеринбурга, которая отдала незнакомцам золотую медаль своего героя-отца и почти 15 миллионов рублей в придачу. «Раскрытие хищения взято на контроль руководством городского УМВД. Прошу граждан проинформировать ОВД, если кто-то столкнется с фактом попытки перепродажи медали и драгоценностей, по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61», — обратился к уральцам пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых. Он добавил, что по заявлению потерпевшей пожилой женщины следственным подразделением отдела полиции № 5 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Как сообщало агентство, 79-летняя пенсионерка отдала незнакомцам около 15 млн рублей после того, как ей сообщили, что ее накопления идут на помощь Украине. Потом ее припугнули обысками в квартире. Тогда она собрала все ценные вещи — драгоценности, золото и медаль своего отца — Героя СССР — и отвезла в рюкзаке незнакомой девушке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Свердловской области обратилась к местным жителям с просьбой быть бдительными и сообщать о подозрительных случаях силовикам. Поводом стало дерзкое мошенничество в отношении дочери Героя СССР из Екатеринбурга, которая отдала незнакомцам золотую медаль своего героя-отца и почти 15 миллионов рублей в придачу. «Раскрытие хищения взято на контроль руководством городского УМВД. Прошу граждан проинформировать ОВД, если кто-то столкнется с фактом попытки перепродажи медали и драгоценностей, по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61», — обратился к уральцам пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых. Он добавил, что по заявлению потерпевшей пожилой женщины следственным подразделением отдела полиции № 5 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Как сообщало агентство, 79-летняя пенсионерка отдала незнакомцам около 15 млн рублей после того, как ей сообщили, что ее накопления идут на помощь Украине. Потом ее припугнули обысками в квартире. Тогда она собрала все ценные вещи — драгоценности, золото и медаль своего отца — Героя СССР — и отвезла в рюкзаке незнакомой девушке.