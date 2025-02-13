Генсек НАТО развеял мечты Зеленского о вступлении в альянс

Вступление Украины в НАТО никогда не рассматривалось как часть мирного соглашения с Россией. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.
«На саммите в Вашингтоне НАТО обещала Украине членство, но никогда не было согласовано, что, когда начнутся переговоры, они закончатся вступлением Украины в НАТО. Не было никаких обещаний членства как части мирной сделки», — заявил Рютте на пресс-конференции после заседания министров обороны стран НАТО, которое проходило в Брюсселе. Трансляция ввелась на официальном сайте альянса.
Рютте также подчеркнул, что все решения о расширении НАТО принимаются единогласно всеми членами альянса. Он указал на сложность процесса вступления и необходимость соблюдения определенных критериев и процедур для приема новых членов.
Ранее генсек НАТО назвал президента РФ Владимира Путина сильным переговорщиком. Он отметил необходимость его присутствия на переговорах по Украине, передает RT.
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