Авария с автобусом произошла на Комсомольском проспекте
На Комсомольском проспекте в Перми автобус маршрута №77 проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Subaru. Видео очевидцы поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».
«14 февраля около 09:25 по Комсомольскому проспекту от улицы Пушкина в сторону улицы Газеты „Звезда“ ехал автобус МАЗ. По предварительным данным, у дома по улице Пушкина, 78 он проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Subaru Outback», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции.
В результате автоаварии никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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