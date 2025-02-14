В Перми автобус проехал на красный и врезался в иномарку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария с автобусом произошла на Комсомольском проспекте
Авария с автобусом произошла на Комсомольском проспекте Фото:

На Комсомольском проспекте в Перми автобус маршрута №77 проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Subaru. Видео очевидцы поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».

«14 февраля около 09:25 по Комсомольскому проспекту от улицы Пушкина в сторону улицы Газеты „Звезда“ ехал автобус МАЗ. По предварительным данным, у дома по улице Пушкина, 78 он проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Subaru Outback», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции.

В результате автоаварии никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Комсомольском проспекте в Перми автобус маршрута №77 проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Subaru. Видео очевидцы поделились в telegram-канале «ЧП Пермь». «14 февраля около 09:25 по Комсомольскому проспекту от улицы Пушкина в сторону улицы Газеты „Звезда“ ехал автобус МАЗ. По предварительным данным, у дома по улице Пушкина, 78 он проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Subaru Outback», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции. В результате автоаварии никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...