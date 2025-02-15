15 февраля 2025

Пермяки смогут увидеть в небе уникальный парад планет

© Служба новостей «URA.RU»
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Меркурий и Сатурн можно увидеть над горизонтом с 19:00 до 19:30
Меркурий и Сатурн можно увидеть над горизонтом с 19:00 до 19:30 Фото:

Жители Перми с 25 по 28 февраля смогут стать свидетелями редкого астрономического события — «Великого парада планет». В одной области неба соберутся все семь планет. Подобное явление происходит раз в 170 лет.

«В наших широтах невооруженным глазом можно увидеть лишь Венеру, Марс и Юпитер. Меркурий и Сатурн будут низко над горизонтом на светлом небе, их почти не различить. Для особо пытливых наблюдателей можно пробовать искать их после захода солнца с 19:00 до 19:30. Они будут уже низко над западной частью горизонта», — рассказал 59.RU пермский астроном, руководитель клуба «Телескоп» Сергей Полищук.

Для тех, кто хочет увидеть Меркурий и Сатурн, астроном рекомендует выбирать места вне города, где нет зданий, мешающих обзору. Лучшие условия для наблюдения — ясное небо и минимум источников света.

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Жители Перми с 25 по 28 февраля смогут стать свидетелями редкого астрономического события — «Великого парада планет». В одной области неба соберутся все семь планет. Подобное явление происходит раз в 170 лет. «В наших широтах невооруженным глазом можно увидеть лишь Венеру, Марс и Юпитер. Меркурий и Сатурн будут низко над горизонтом на светлом небе, их почти не различить. Для особо пытливых наблюдателей можно пробовать искать их после захода солнца с 19:00 до 19:30. Они будут уже низко над западной частью горизонта», — рассказал 59.RU пермский астроном, руководитель клуба «Телескоп» Сергей Полищук. Для тех, кто хочет увидеть Меркурий и Сатурн, астроном рекомендует выбирать места вне города, где нет зданий, мешающих обзору. Лучшие условия для наблюдения — ясное небо и минимум источников света.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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