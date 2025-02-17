Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на итоговой коллегии Минэкономразвития РФ представил инициативы для укрепления региональной экономики. Как заявил Текслер в своем telegram-канале, особое внимание надо уделять технологической модернизации предприятий и поддержке креативного сектора регионов.
«Выступил на итоговой коллегии Минэкономразвития РФ в Москве. Прежде всего важно, продолжить развитие регионов России — как в экономике, так и в инфраструктуре. Особое внимание — достижению национальных целей развития и выполнению новых проектов. Также озвучил предложения, например, повышение технологической оснащенности наших предприятий. Кроме того, важно продолжить развитие креативной экономики», — отметил Текслер.
Алексей Текслер уточнил, что Челябинская область показывает успехи как в традиционных отраслях промышленности, так и в новых креативных направлениях. Кроме того, он обозначил приоритетные задачи для министерства и комиссии. Среди них — «донастройка» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», повышение производительности и цифровизации предприятий, а также обеспечение экономики финансовыми ресурсами и ликвидностью.
Текслер подчеркнул необходимость «умного роста денежной масс» для поддержки новых высокотехнологичных производств. Он призвал Минэкономразвития и комиссию совместно проработать предложения для обсуждения с сторонами, включая Центробанк.
«Только так мы сможем добиться настоящего финансового суверенитета на всех уровнях, обеспечить реализацию нашей ключевой задачи, которую поставил президент, по созданию экономики предложения с опорой на наших собственных инвесторов, предпринимателей, инновационно-технологические решения и центры экономического роста», — передает пресс-служба правительства Челябинской области слова Текслера.
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