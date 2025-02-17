В Катав-Ивановском районе умерла 99-летний ветеран войны

17 февраля 2025 в 18:42 Размер текста - 17 +

В октябре ветерану исполнилось бы 100 лет Фото: Илья Московец © URA.RU В Катав-Ивановском районе Челябинской области скончалась ветеран Великой Отечественной войны — Гасова Нина Ивановна. В октябре ей исполнилось бы 100 лет. «Сегодня ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны — Гасова Нина Ивановна, в октябре 2025 года Нине Ивановне исполнилось бы 100 лет. Администрация Катав-Ивановского муниципального района выражает соболезнование родным и близким», — сообщили в telegram-канале муниципалитета. С 16 лет челябинка начала трудиться в эвакуационном госпитале, в 1943 она вместе со всем персоналом была направлена на фронт в составе военно-полевого госпиталя. Всю войну она спасала жизни бойцов, а после Победы вернулась домой, где устроилась на пищеблок литейного завода. Здесь она вышла замуж за солдата, с которым познакомилась на фронте. Родились дети, внуки и правнуки. общий трудовой стаж Нины Ивановны превысил полвека. «Нина Ивановна была награждена Орденом Великой Отечественной войны III степени, медалью Жукова, медалью „К 70-летию освобождения Белоруссии“, „Ветеран труда“ и многими другими. В июле 2021 года Нине Ивановне было присвоено звание „Почетный гражданин Катав-Ивановска“», — добавили в пресс-службе муниципалитета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Катав-Ивановском районе Челябинской области скончалась ветеран Великой Отечественной войны — Гасова Нина Ивановна. В октябре ей исполнилось бы 100 лет. «Сегодня ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны — Гасова Нина Ивановна, в октябре 2025 года Нине Ивановне исполнилось бы 100 лет. Администрация Катав-Ивановского муниципального района выражает соболезнование родным и близким», — сообщили в telegram-канале муниципалитета. С 16 лет челябинка начала трудиться в эвакуационном госпитале, в 1943 она вместе со всем персоналом была направлена на фронт в составе военно-полевого госпиталя. Всю войну она спасала жизни бойцов, а после Победы вернулась домой, где устроилась на пищеблок литейного завода. Здесь она вышла замуж за солдата, с которым познакомилась на фронте. Родились дети, внуки и правнуки. общий трудовой стаж Нины Ивановны превысил полвека. «Нина Ивановна была награждена Орденом Великой Отечественной войны III степени, медалью Жукова, медалью „К 70-летию освобождения Белоруссии“, „Ветеран труда“ и многими другими. В июле 2021 года Нине Ивановне было присвоено звание „Почетный гражданин Катав-Ивановска“», — добавили в пресс-службе муниципалитета.