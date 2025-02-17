В Госдепе призвали не считать встречу РФ и США началом переговоров по Украине

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Встреча в Саудовской Аравии не связана с продвижением в переговорах по Украине, заявила Брюс
Встреча в Саудовской Аравии не связана с продвижением в переговорах по Украине, заявила Брюс Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Предстоящую встречу официальных лиц России и США в Саудовской Аравии не следует рассматривать как начало переговоров по Украине. Такое заявление сделала представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Я не думаю, что люди должны воспринимать это как нечто, связанное с деталями или продвижением вперед в каких-то переговорах», — передает слова Брюс AFP. В то же время российская сторона на встрече планирует обсудить, как начать переговоры по Украине. Встреча запланирована на 18 февраля, в состав российской делегации войдут помощник президента России Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Аналитик Сергей Станкевич отметил, что состав делегации указывает на важность первой встречи, которая определит повестку будущего взаимодействия и ключевые моменты для обеих сторон. Он добавил, что на переговорах могут возникнуть сложные вопросы, и команда подготовлена для их решения, передает 360.ru.

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Предстоящую встречу официальных лиц России и США в Саудовской Аравии не следует рассматривать как начало переговоров по Украине. Такое заявление сделала представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс. «Я не думаю, что люди должны воспринимать это как нечто, связанное с деталями или продвижением вперед в каких-то переговорах», — передает слова Брюс AFP. В то же время российская сторона на встрече планирует обсудить, как начать переговоры по Украине. Встреча запланирована на 18 февраля, в состав российской делегации войдут помощник президента России Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров. Аналитик Сергей Станкевич отметил, что состав делегации указывает на важность первой встречи, которая определит повестку будущего взаимодействия и ключевые моменты для обеих сторон. Он добавил, что на переговорах могут возникнуть сложные вопросы, и команда подготовлена для их решения, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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