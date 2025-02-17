В Госдепе призвали не считать встречу РФ и США началом переговоров по Украине

Предстоящую встречу официальных лиц России и США в Саудовской Аравии не следует рассматривать как начало переговоров по Украине. Такое заявление сделала представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.
«Я не думаю, что люди должны воспринимать это как нечто, связанное с деталями или продвижением вперед в каких-то переговорах», — передает слова Брюс AFP. В то же время российская сторона на встрече планирует обсудить, как начать переговоры по Украине. Встреча запланирована на 18 февраля, в состав российской делегации войдут помощник президента России Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров.
Аналитик Сергей Станкевич отметил, что состав делегации указывает на важность первой встречи, которая определит повестку будущего взаимодействия и ключевые моменты для обеих сторон. Он добавил, что на переговорах могут возникнуть сложные вопросы, и команда подготовлена для их решения, передает 360.ru.
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