Белый дом начинает вводить запреты в отношении Украины

Администрация президента США Дональд Трамп приостанавливает рассмотрение прошения беженцев из Украины на въезд в свою страну. Об этом сообщают журналисты CBC News, ссылаясь на ряд источников.
«Администрация Трампа, взяла паузу в рассмотрении всех заявлений на иммиграцию, поданных мигрантами из Латинской Америки и Украины, которым ранее разрешили въехать в США в рамках определенных программ, введенных еще при экс-главе Джо Байдене. В Белом доме ссылаются на мошенничество и проблемы безопасности страны», — передают американские журналисты, ссылаясь на нескольких спикеров.
Согласно их информации, заморозка заявок будет действовать на неопределенный срок. Журналисты отмечают, что данный шаг со стороны Вашингтона грозит посеять неопределенность среди многих мигрантов, находящихся в процессе подачи заявлений на различные иммиграционные льготы, которые позволили бы им остаться в США на законных основаниях, а в некоторых случаях и навсегда.
Еще в конце января 2025 года министерство внутренней безопасности США приняло решение приостановить въезд в страну мигрантов, в том числе и из Украины. Еще при Байдене в Штатах ранее действовала программа Uniting for Ukraine, которая позволяла беженцам с Украины проживать в США на протяжении нескольких лет.
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