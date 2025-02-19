Центр Екатеринбурга встал в пробку из-за ДТП

В аварию угодили две машины (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 19 февраля на пересечении улиц Восточная и Малышева выстроилась огромная пробка из-за аварии с легковушками. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«На перекрестке Малышева — Восточная случилось ДТП с двумя легковушками. У одной нет половины морды. На месте образовалась пробка», — сказал собеседник. Информация о пострадавших не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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