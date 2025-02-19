Центр Екатеринбурга встал в пробку из-за ДТП

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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс, гибдд, дпс
В аварию угодили две машины (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 19 февраля на пересечении улиц Восточная и Малышева выстроилась огромная пробка из-за аварии с легковушками. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«На перекрестке Малышева — Восточная случилось ДТП с двумя легковушками. У одной нет половины морды. На месте образовалась пробка», — сказал собеседник. Информация о пострадавших не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге вечером 19 февраля на пересечении улиц Восточная и Малышева выстроилась огромная пробка из-за аварии с легковушками. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На перекрестке Малышева — Восточная случилось ДТП с двумя легковушками. У одной нет половины морды. На месте образовалась пробка», — сказал собеседник. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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