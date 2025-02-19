В Челябинской области компания перевозила 700 килограммов молока без документов. Как URA.RU пояснили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция вернулась на предприятие.
«Во время досмотра совместно с сотрудниками областной Госавтоинспекции выявили автомобиль, перевозивший 700 килограммов молочной продукции без ветеринарных сопроводительных документов. По инициативе собственника товар отправлен обратно на предприятие», — рассказали URA.RU в ведомстве.
Водитель не смог предъявить ни ветеринарно-санитарный документ, ни соответствующий ему двумерный штриховой код, ни распечатки из системы «Меркурий». В результате инспекторы составили акт о нарушении ветеринарно-санитарных требований. Перевозившей продукцию компании объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Россельхознадзор 11 февраля уже фиксировал случаи недокументированной перевозки товаров. В двух машинах транспортировали 775 килограммов челябинской молочной продукции и 1,3 тонны говядины. Грузы предназначались для потребителей в Курганской области.
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