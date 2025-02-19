19 февраля 2025

В Челябинской области перевозили 700 килограммов молока без документов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молочную продукцию вернули обратно на предприятие
Молочную продукцию вернули обратно на предприятие Фото:

В Челябинской области компания перевозила 700 килограммов молока без документов. Как URA.RU пояснили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция вернулась на предприятие.

«Во время досмотра совместно с сотрудниками областной Госавтоинспекции выявили автомобиль, перевозивший 700 килограммов молочной продукции без ветеринарных сопроводительных документов. По инициативе собственника товар отправлен обратно на предприятие», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Водитель не смог предъявить ни ветеринарно-санитарный документ, ни соответствующий ему двумерный штриховой код, ни распечатки из системы «Меркурий». В результате инспекторы составили акт о нарушении ветеринарно-санитарных требований. Перевозившей продукцию компании объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Россельхознадзор 11 февраля уже фиксировал случаи недокументированной перевозки товаров. В двух машинах транспортировали 775 килограммов челябинской молочной продукции и 1,3 тонны говядины. Грузы предназначались для потребителей в Курганской области.

Из семи проверенных машин в одной продукция транспортировалась с нарушениями
Из семи проверенных машин в одной продукция транспортировалась с нарушениями
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области компания перевозила 700 килограммов молока без документов. Как URA.RU пояснили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция вернулась на предприятие. «Во время досмотра совместно с сотрудниками областной Госавтоинспекции выявили автомобиль, перевозивший 700 килограммов молочной продукции без ветеринарных сопроводительных документов. По инициативе собственника товар отправлен обратно на предприятие», — рассказали URA.RU в ведомстве. Водитель не смог предъявить ни ветеринарно-санитарный документ, ни соответствующий ему двумерный штриховой код, ни распечатки из системы «Меркурий». В результате инспекторы составили акт о нарушении ветеринарно-санитарных требований. Перевозившей продукцию компании объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Россельхознадзор 11 февраля уже фиксировал случаи недокументированной перевозки товаров. В двух машинах транспортировали 775 килограммов челябинской молочной продукции и 1,3 тонны говядины. Грузы предназначались для потребителей в Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...