«Мама важна для ребенка всегда»: психолог оценила поступок оставившей детей Нюши

В первые годы жизни ребенку максимально необходимо материнское присутствие, в это время закладываются основы его психики. Поэтому отсутствие матери в этот момент может негативно сказаться на будущем малыша. Об этом в разговоре с URA.RU заявила психолог Надежда Резенова, оценивая ситуацию в жизни певицы Нюши, маленькие дети которой живут в другой стране.
«Мама важна для ребенка в любом возрасте. Ее нахождение рядом обеспечивает эмоциональную связь и близость, безопасность для ребенка. Малышам особенно нужна мама. А также ее присутствие необходимо перед школой, когда идет адаптация, и ребенку очень трудно», — пояснила психолог.
Нюша после развода оставила 6-летнюю дочь Серафиму-Симбу и 3-летнего Саффрона жить в Дубае вместе с папой Игорем Сивовым. Артистка объяснила, что не видит в этом ничего страшного, таким образом, по ее мнению, дети приучаются к самостоятельности.
«Они играют самостоятельно, им классно одним и классно, когда мы вместе. Нет такого, что мы прям зависим друг от друга. Они спокойны, они знают, что мама летает на гастроли, работает, приезжает, уезжает. Это такая жизнь у нас», — рассказала Нюша в программе «Тема» на телеканале RU.TV.
Психолог не согласна с такой позицией матери. Дети проходят определенные этапы становления личности, поэтому говорить о какой-либо самостоятельности и ответственности малышей не приходится.
«У нас не сразу „готовый“ ребенок получается со всеми функциями и навыками. И мозг у нас тоже развивается неравномерно. Есть так называемые сенситивные, то есть чувствительные периоды для развития. Поэтому чем больше в детстве мама проводит с ребенком времени, удовлетворяет его базовые потребности в близости, принятии, тем лучше формируется четкое устойчивое понимание мира, что он безопасен, ему можно доверять. Но это возникает только тогда, когда эти этапы малыш проходит рядом с заботливым и любящим родителем», — рассказала Резенова.
Нахождение мамы в другой стране, даже при наличии отца рядом, чревато последствиями в будущем. Психолог отмечает, что в своей практике часто сталкивается с запросом от подростков, которые признаются, что им не хватает родительского внимания, общения с ними. Детям важно, чтобы они чувствовали присутствие родного человека, а такие недолгие «набеги» Нюши в другую страну, не сильно изменят ситуацию.
Однако в данном случае неизвестно, как именно складываются отношения у детей с отцом. Если Сивову удалось выстроить такие взаимоотношения, которые закрывают все психологические потребности девочки и мальчика, вполне возможно, что и последствий в будущем не будет. «Если это так, все замечательно. Потому что если рядом будет недовольная, раздраженная, несчастная мать, еще неизвестно, что больше вреда детям принесет», — резюмировала психолог.
Нюша и Игорь Сивов развелись весной 2024 года. Певица признавалась, что в их отношениях не все было гладко и заявляла об изменах супруга.
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