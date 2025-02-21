Бастрыкин проверит убийство ветерана СВО на Кубани

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Бастрыкин заинтересовался убийством бойца СВО на Кубани
Бастрыкин заинтересовался убийством бойца СВО на Кубани Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства участника специальной военной операции в Армавире (Краснодарский край). Информация об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

«Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Маслову А.К. доложить о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах и по доводам опубликованных в медиапространстве материалов», — сообщили в СК РФ. Об этом представители сообщили в telegram-канале.

Уголовное дело было возбуждено после инцидента, произошедшего в июле 2024 года, когда житель Армавира в ходе конфликта нанес ножевое ранение бойцу, который впоследствии скончался от полученных травм. В социальных сетях появились предположения о том, что не все виновные лица установлены, и некоторые из них могут избежать серьезного наказания.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства участника специальной военной операции в Армавире (Краснодарский край). Информация об этом сообщила пресс-служба СК РФ. «Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Маслову А.К. доложить о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах и по доводам опубликованных в медиапространстве материалов», — сообщили в СК РФ. Об этом представители сообщили в telegram-канале. Уголовное дело было возбуждено после инцидента, произошедшего в июле 2024 года, когда житель Армавира в ходе конфликта нанес ножевое ранение бойцу, который впоследствии скончался от полученных травм. В социальных сетях появились предположения о том, что не все виновные лица установлены, и некоторые из них могут избежать серьезного наказания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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