Бастрыкин проверит убийство ветерана СВО на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства участника специальной военной операции в Армавире (Краснодарский край). Информация об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
«Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Маслову А.К. доложить о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах и по доводам опубликованных в медиапространстве материалов», — сообщили в СК РФ. Об этом представители сообщили в telegram-канале.
Уголовное дело было возбуждено после инцидента, произошедшего в июле 2024 года, когда житель Армавира в ходе конфликта нанес ножевое ранение бойцу, который впоследствии скончался от полученных травм. В социальных сетях появились предположения о том, что не все виновные лица установлены, и некоторые из них могут избежать серьезного наказания.
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