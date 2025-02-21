Челябинские VIP выбирают ЗОЖ-блины в Масленицу: рецепты от влиятельных женщин региона

Челябинские VIP советуют заменить в блинах пшеничную муку на рисовую
© Служба новостей «URA.RU»
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Блины к Масленице. Екатеринбург, блины, масленица, блин, блин с икрой
Представительницы челябинского истеблишмента предпочитают блины на рисовой муке Фото:

В масленичную неделю, которая пройдет с 24 февраля по 2 марта, челябинские VIPы планируют придерживаться здорового образа жизни. Личными рецептами идеальных для правильного питания блинов с URA.RU поделились вице-премьер правительства региона Маргарита Павлова и председатель челябинского отделения Движения Первых Светлана Буравова.

Секрет идеальных блинов от вице-премьера

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Маргарита Павлова для мягкости советует смазывать блины сливочным маслом
Фото:

Маргарита Павлова предпочитает придерживаться правильного питания и в праздники. Как она рассказала URA.RU, безглютеновые блины с различными топпингами любит вся семья. В рецепт входит пол-литра молока и два яйца. Безглютеновую смесь или рисовую муку необходимо будет вмешать до привычной для блинного теста консистенции, следом добавить две — три столовые ложки оливкового масла.

«Главный секрет — смазывать каждый блин сливочным маслом. Мы с детьми также любим различные топпинги: ягоды, варенье, сгущенку, икру», — поделилась с URA.RU Павлова.

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Секрет блинов от Светланы Буравовой — кокосовое молоко, бананы и рисовая мука
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Как URA.RU призналась Светлана Буравова, ее любимым рецептом стали безглютеновые блины на кокосовом молоке. Чтобы приготовить блюдо необходимы:

  • Два яйца
  • Пять бананов
  • Пол чайной ложки соли
  • 400 граммов кокосового молока
  • 200 мл воды
  • Чайная ложка разрыхлителя
  • 200 граммов рисовой муки
  • 50 граммов растительного масла

По рецепту председателя Движения, яйца, бананы и соль необходимо размешать блендером. В смесь влить кокосовое молоко и перемешать. Лучше использовать миксер, подсказала Буравова. Муку необходимо добавлять постепенно, продолжая взбивать до исчезновения комочков. Во взбитое тесто добавить теплой воды, ложку масла и дать настояться не менее 20 минут.

«Сковороду нужно поставить на средний огонь, смазать ее небольшим количеством растительного или кокосового масла. Хорошо прокалить и начинать жарить блины», — уточнила Буравова.

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В масленичную неделю, которая пройдет с 24 февраля по 2 марта, челябинские VIPы планируют придерживаться здорового образа жизни. Личными рецептами идеальных для правильного питания блинов с URA.RU поделились вице-премьер правительства региона Маргарита Павлова и председатель челябинского отделения Движения Первых Светлана Буравова. Маргарита Павлова предпочитает придерживаться правильного питания и в праздники. Как она рассказала URA.RU, безглютеновые блины с различными топпингами любит вся семья. В рецепт входит пол-литра молока и два яйца. Безглютеновую смесь или рисовую муку необходимо будет вмешать до привычной для блинного теста консистенции, следом добавить две — три столовые ложки оливкового масла. Как URA.RU призналась Светлана Буравова, ее любимым рецептом стали безглютеновые блины на кокосовом молоке. Чтобы приготовить блюдо необходимы: По рецепту председателя Движения, яйца, бананы и соль необходимо размешать блендером. В смесь влить кокосовое молоко и перемешать. Лучше использовать миксер, подсказала Буравова. Муку необходимо добавлять постепенно, продолжая взбивать до исчезновения комочков. Во взбитое тесто добавить теплой воды, ложку масла и дать настояться не менее 20 минут.
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