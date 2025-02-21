Челябинские VIP выбирают ЗОЖ-блины в Масленицу: рецепты от влиятельных женщин региона

В масленичную неделю, которая пройдет с 24 февраля по 2 марта, челябинские VIPы планируют придерживаться здорового образа жизни. Личными рецептами идеальных для правильного питания блинов с URA.RU поделились вице-премьер правительства региона Маргарита Павлова и председатель челябинского отделения Движения Первых Светлана Буравова.
Секрет идеальных блинов от вице-премьера
Маргарита Павлова предпочитает придерживаться правильного питания и в праздники. Как она рассказала URA.RU, безглютеновые блины с различными топпингами любит вся семья. В рецепт входит пол-литра молока и два яйца. Безглютеновую смесь или рисовую муку необходимо будет вмешать до привычной для блинного теста консистенции, следом добавить две — три столовые ложки оливкового масла.
«Главный секрет — смазывать каждый блин сливочным маслом. Мы с детьми также любим различные топпинги: ягоды, варенье, сгущенку, икру», — поделилась с URA.RU Павлова.
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Как URA.RU призналась Светлана Буравова, ее любимым рецептом стали безглютеновые блины на кокосовом молоке. Чтобы приготовить блюдо необходимы:
- Два яйца
- Пять бананов
- Пол чайной ложки соли
- 400 граммов кокосового молока
- 200 мл воды
- Чайная ложка разрыхлителя
- 200 граммов рисовой муки
- 50 граммов растительного масла
По рецепту председателя Движения, яйца, бананы и соль необходимо размешать блендером. В смесь влить кокосовое молоко и перемешать. Лучше использовать миксер, подсказала Буравова. Муку необходимо добавлять постепенно, продолжая взбивать до исчезновения комочков. Во взбитое тесто добавить теплой воды, ложку масла и дать настояться не менее 20 минут.
«Сковороду нужно поставить на средний огонь, смазать ее небольшим количеством растительного или кокосового масла. Хорошо прокалить и начинать жарить блины», — уточнила Буравова.
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