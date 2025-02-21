Челябинские VIP выбирают ЗОЖ-блины в Масленицу: рецепты от влиятельных женщин региона

Челябинские VIP советуют заменить в блинах пшеничную муку на рисовую

21 февраля 2025 в 19:40 Размер текста - 17 +

Представительницы челябинского истеблишмента предпочитают блины на рисовой муке Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В масленичную неделю, которая пройдет с 24 февраля по 2 марта, челябинские VIPы планируют придерживаться здорового образа жизни. Личными рецептами идеальных для правильного питания блинов с URA.RU поделились вице-премьер правительства региона Маргарита Павлова и председатель челябинского отделения Движения Первых Светлана Буравова. Секрет идеальных блинов от вице-премьера Маргарита Павлова для мягкости советует смазывать блины сливочным маслом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Маргарита Павлова предпочитает придерживаться правильного питания и в праздники. Как она рассказала URA.RU, безглютеновые блины с различными топпингами любит вся семья. В рецепт входит пол-литра молока и два яйца. Безглютеновую смесь или рисовую муку необходимо будет вмешать до привычной для блинного теста консистенции, следом добавить две — три столовые ложки оливкового масла. «Главный секрет — смазывать каждый блин сливочным маслом. Мы с детьми также любим различные топпинги: ягоды, варенье, сгущенку, икру», — поделилась с URA.RU Павлова. Глава отделения Движения Первых раскрыла идеальный рецепт без лактозы Секрет блинов от Светланы Буравовой — кокосовое молоко, бананы и рисовая мука Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Как URA.RU призналась Светлана Буравова, ее любимым рецептом стали безглютеновые блины на кокосовом молоке. Чтобы приготовить блюдо необходимы: Два яйца

Пять бананов

Пол чайной ложки соли

400 граммов кокосового молока

200 мл воды

Чайная ложка разрыхлителя

200 граммов рисовой муки

50 граммов растительного масла По рецепту председателя Движения, яйца, бананы и соль необходимо размешать блендером. В смесь влить кокосовое молоко и перемешать. Лучше использовать миксер, подсказала Буравова. Муку необходимо добавлять постепенно, продолжая взбивать до исчезновения комочков. Во взбитое тесто добавить теплой воды, ложку масла и дать настояться не менее 20 минут. «Сковороду нужно поставить на средний огонь, смазать ее небольшим количеством растительного или кокосового масла. Хорошо прокалить и начинать жарить блины», — уточнила Буравова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В масленичную неделю, которая пройдет с 24 февраля по 2 марта, челябинские VIPы планируют придерживаться здорового образа жизни. Личными рецептами идеальных для правильного питания блинов с URA.RU поделились вице-премьер правительства региона Маргарита Павлова и председатель челябинского отделения Движения Первых Светлана Буравова. Маргарита Павлова предпочитает придерживаться правильного питания и в праздники. Как она рассказала URA.RU, безглютеновые блины с различными топпингами любит вся семья. В рецепт входит пол-литра молока и два яйца. Безглютеновую смесь или рисовую муку необходимо будет вмешать до привычной для блинного теста консистенции, следом добавить две — три столовые ложки оливкового масла. Как URA.RU призналась Светлана Буравова, ее любимым рецептом стали безглютеновые блины на кокосовом молоке. Чтобы приготовить блюдо необходимы: По рецепту председателя Движения, яйца, бананы и соль необходимо размешать блендером. В смесь влить кокосовое молоко и перемешать. Лучше использовать миксер, подсказала Буравова. Муку необходимо добавлять постепенно, продолжая взбивать до исчезновения комочков. Во взбитое тесто добавить теплой воды, ложку масла и дать настояться не менее 20 минут.