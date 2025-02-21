В Нижнем Тагиле пропал 13-летний мальчик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание росреестра. Курган, ребенок, зима, школьник, мальчик
Искать ребенка вышли силовики и волонтеры (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле не могут найти 13-летнего Дмитрия Машкина, который пропал 21 февраля. На его поиски вышли силовики и волонтеры, рассказали представители спасательного отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Пропал ребенок! Дмитрий Машкин, 13 лет», — следует из поста. Подросток ростом 162-165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, русые волосы. На момент пропажи был одет в черные штаны, куртку с капюшоном и темные кроссовки.

Сообщить информацию о местонахождении школьника волонтерам можно по телефону: 8(900)044-02-20. Розыском также занимаются сотрудники отдела полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское». Связаться с правоохранителями просят по номерам: 8(343)597-68-02 или «102».

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле не могут найти 13-летнего Дмитрия Машкина, который пропал 21 февраля. На его поиски вышли силовики и волонтеры, рассказали представители спасательного отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Пропал ребенок! Дмитрий Машкин, 13 лет», — следует из поста. Подросток ростом 162-165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, русые волосы. На момент пропажи был одет в черные штаны, куртку с капюшоном и темные кроссовки. Сообщить информацию о местонахождении школьника волонтерам можно по телефону: 8(900)044-02-20. Розыском также занимаются сотрудники отдела полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское». Связаться с правоохранителями просят по номерам: 8(343)597-68-02 или «102».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...