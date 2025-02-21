В Нижнем Тагиле не могут найти 13-летнего Дмитрия Машкина, который пропал 21 февраля. На его поиски вышли силовики и волонтеры, рассказали представители спасательного отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте».
«Внимание! Пропал ребенок! Дмитрий Машкин, 13 лет», — следует из поста. Подросток ростом 162-165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, русые волосы. На момент пропажи был одет в черные штаны, куртку с капюшоном и темные кроссовки.
Сообщить информацию о местонахождении школьника волонтерам можно по телефону: 8(900)044-02-20. Розыском также занимаются сотрудники отдела полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское». Связаться с правоохранителями просят по номерам: 8(343)597-68-02 или «102».
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