В Нижнем Тагиле пропал 13-летний мальчик. Фото

21 февраля 2025 в 18:07 Размер текста - 17 +

Искать ребенка вышли силовики и волонтеры (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле не могут найти 13-летнего Дмитрия Машкина, который пропал 21 февраля. На его поиски вышли силовики и волонтеры, рассказали представители спасательного отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Пропал ребенок! Дмитрий Машкин, 13 лет», — следует из поста. Подросток ростом 162-165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, русые волосы. На момент пропажи был одет в черные штаны, куртку с капюшоном и темные кроссовки. Сообщить информацию о местонахождении школьника волонтерам можно по телефону: 8(900)044-02-20. Розыском также занимаются сотрудники отдела полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское». Связаться с правоохранителями просят по номерам: 8(343)597-68-02 или «102». сообщество «СРОО ДПСО „ПРОРЫВ“ Свердловская область» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле не могут найти 13-летнего Дмитрия Машкина, который пропал 21 февраля. На его поиски вышли силовики и волонтеры, рассказали представители спасательного отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Пропал ребенок! Дмитрий Машкин, 13 лет», — следует из поста. Подросток ростом 162-165 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, русые волосы. На момент пропажи был одет в черные штаны, куртку с капюшоном и темные кроссовки. Сообщить информацию о местонахождении школьника волонтерам можно по телефону: 8(900)044-02-20. Розыском также занимаются сотрудники отдела полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское». Связаться с правоохранителями просят по номерам: 8(343)597-68-02 или «102».